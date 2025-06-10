الحماية المدنية تقدم إجراءات وقائية بمناسبة موسم الحصاد

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دعا المتحدث باسم الحماية المدنية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية بمناسبة انطلاق موسم الحصاد، من أجل ضمان سلامة الأفراد وحماية المحاصيل والمعدات.



وقدم المتحدث باسم الحماية المدنية، في بلاغ نشره اليوم الثلاثاء على صفحته بمنصة "فيسبوك"، جملة من الاجراءات تتمثل في الفحص الدوري للآلات والقيام بالتنظيف بعد الاستخدام وتوفير "طفايات حريق" في الحقول، إلى جانب التخزين السليم بعد الحصاد وارتداء معدات الوقاية الشخصية وإبعاد مصادر الاشتعال عن أماكن الحصاد.

