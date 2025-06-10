سير عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة

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تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله أمس الاثنين بقصر قرطاج رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري سير عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية، إلى جانب عدد من مشاريع النصوص القانونية



وشدّد رئيس الدّولة مجدّدا على أنّ النّصوص وحدها لا تكفي إذا كان القائمون على تنفيذها لا يشعرون بالمسؤولية ولا يتفانون في خدمة منظوري الإدارة

