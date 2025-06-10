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سير عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 06:27 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله أمس الاثنين بقصر قرطاج رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري سير عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية، إلى جانب عدد من مشاريع النصوص القانونية

وشدّد رئيس الدّولة مجدّدا على أنّ النّصوص وحدها لا تكفي إذا كان القائمون على تنفيذها لا يشعرون بالمسؤولية ولا يتفانون في خدمة منظوري الإدارة


كما أكّد رئيس الجمهورية متابعته المستمرّة لسير عدد من المرافق، وهو أمر من المفروض أن تتولاّه مباشرة الجهات المسؤولة على الصّعيد الوطني أو على المستويين الجهوي والمحلّي

وأوضح رئيس الدّولة في هذا السياق، أنّ خدمة المواطنين واجب مقدّس محمول على كلّ مسؤول، فالنصّ القانوني لا يستمدّ قيمته من وجوده فحسب ولكن أيضا وبنفس الدّرجة من الذي هو مدعوّ للسّهر على تطبيقه



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