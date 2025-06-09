مانشستر سيتي يتعاقد مع الجزائري آيت نوري لخمس سنوات قادما من ولفرهامبتون
أعلن مانشستر سيتي الانقليزي اليوم الاثنين عن انضمام المدافع الجزائري ريان آيت نوري من ولفرهامبتون واندرارز بعقد مدته خمس سنوات، وذلك قبل انطلاق كأس العالم للأندية منتصف الشهر الجاري.
ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية أفادت أن مانشستر سيتي دفع نحو 33.7 مليون جنيه إسترليني (45.69 مليون دولار) لضم اللاعب (24 عاما)، والذي كان عقده يمتد لعام آخر مع ولفرهامبتون.
وانضم آيت نوري في البداية إلى ولفرهامبتون على سبيل الإعارة من أنجيه الفرنسي في عام 2020، قبل أن ينتقل بشكل دائم في العام التالي.
ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية أفادت أن مانشستر سيتي دفع نحو 33.7 مليون جنيه إسترليني (45.69 مليون دولار) لضم اللاعب (24 عاما)، والذي كان عقده يمتد لعام آخر مع ولفرهامبتون.
وانضم آيت نوري في البداية إلى ولفرهامبتون على سبيل الإعارة من أنجيه الفرنسي في عام 2020، قبل أن ينتقل بشكل دائم في العام التالي.
ويغادر آيت نوري ولفرهامبتون بعد قضاء خمسة مواسم مع الفريق شارك فيها في 157 مباراة، مسجلا 12 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة.
ويفتقد ولفرهامبتون الآن للاعبين من قوامه الأساسي من الموسم الماضي، بعد انتقال المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا إلى مانشستر يونايتد في الأول من جوان.
واحتل سيتي المركز الثالث في البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم الموسم الماضي، ولم يضمن تأهله إلى رابطة أبطال أوروبا إلا في اليوم الأخير من الموسم.
ويخوض فريق المدرب بيب غوارديولا مباراته المقبلة ضمن كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة عندما يواجه الوداد البيضاوي المغربي في مباراته الافتتاحية يوم 18 جوان، قبل ملاقاة العين الإماراتي ويوفنتوس ضمن منافسات المجموعة السابعة.
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