مانشستر سيتي يتعاقد مع الجزائري آيت نوري لخمس سنوات قادما من ولفرهامبتون

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أعلن مانشستر سيتي الانقليزي اليوم الاثنين عن انضمام المدافع الجزائري ريان آيت نوري من ولفرهامبتون واندرارز بعقد مدته خمس سنوات، وذلك قبل انطلاق كأس العالم للأندية منتصف الشهر الجاري.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية أفادت أن مانشستر سيتي دفع نحو 33.7 مليون جنيه إسترليني (45.69 مليون دولار) لضم اللاعب (24 عاما)، والذي كان عقده يمتد لعام آخر مع ولفرهامبتون.

وانضم آيت نوري في البداية إلى ولفرهامبتون على سبيل الإعارة من أنجيه الفرنسي في عام 2020، قبل أن ينتقل بشكل دائم في العام التالي.

