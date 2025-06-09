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توننداكس يقفل حصّة الإثنين على تراجع بنسبة 0،2 بالمائة

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Juin 2025 - 20:16 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أقفل المؤشر المرجعي لبورصة تونس "توننداكس"، حصّة الإثنين، على تراجع، ليفقد 0،2 بالمائة من قيمته، مدركا مستوى 11376 نقطة، وسط معاملات هزيلة لم تتجاوز 3،5 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".



وعاد أفضل أداء، خلال الحصّة، لسهم الشركة التونسية للصناعات الصيدلية، وزادت قيمته بنسبة 4،4 بالمائة، وأنهى الحصّة عند سعر 8،550 دينار، دون تسجيل أي مبادلات.



وصنف سهم الصناعات الكيميائية للفليور في خانة الأسهم الأكثر ربحا، خلال الحصّة، محققا إرتفاعا بنسبة 2 بالمائة وإختتم عند سعر 109،890 دينار، ليجذب السهم معاملات بقيمة 154 ألف دينار.


في المقابل، تكبد سهم نيو بودي لاين، أعلى الخسائر،خلال الحصّة، وفقد 5،9 بالمائة من قيمته، وأقفل عند مستوى 4،330 دينار، وسط معاملات بقيمة 34 ألف دينار.


وتقهقر سهم التونسية للإيجار المالي، بدوره، خلال الحصّة، حيث فقد 3،3 بالمائة من قيمته، وأنهى الحصّة عند سعر 28،000 دينار، ليراكم معاملات بقيمة 155 ألف دينار.


وتموقع سهم الشركة التونسية للبلور في خانة الأسهم الأكثر تبادلا، خلال الحصّة، ليستحوذ على معاملات بقيمة 390 ألف دينار، وأنهى الحصّة على تراجع بنسبة 0،4 بالمائة عند سعر 13،550 دينار.


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