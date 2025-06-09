استعدادا لمونديال تحت 19 عاما - المنتخب التونسي يفوز في وديته الثانية على نظيره السعودي 3-1

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فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة لاقل من 19 سنة على نظيره السعودي بنتيجة ثلاثة اشواط لشوط واحد في المباراة الودية الثانية التي اقيمت بينهما اليوم الاثنين بقاعة الرائد البجاوي بمدينة صفاقس.



وكانت المباراة الودية الاولى انتهت لفائدة المنتخب السعودي بثلاثة اشواط مقابل شوطين امس الاحد.

