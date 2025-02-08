القصرين : التاكيد على ضرورة التثبت من مكونات المنتجات بعد حجز 213 قطعة شكلاطة وحلوى تحتوي على ملون غذائي محظور

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حجزت فرق المراقبة التابعة للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية القصرين، 213 قطعة مختلفة الأحجام من الشكلاطة والتى تعرف ب"شكلاطة دبي" وحلوى في شكل "مقلة العين"، غير تونسية الصنع (مهربة) وترّوج في الأسواق الموازية بالجهة، نظرا لاحتوائها على الملون الغذائي E102 وهو ملون محظور استعماله في تونس، ومصنف من المواد الخطرة التي قد تتسبب في أمراض سرطانية.



ووجهت مصالح الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصرين، دعوتها، عبر صفحتها الالكترونية الرسمية، لجميع التجار والموزعين إلى الإمتناع عن ترويج هذا المنتج .





كما دعت المستهلكين إلى ضرورة التثبت من مكونات المنتجات الغذائية قبل اقتنائها والإبلاغ عن أية تجاوزات، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وفقًا للتراتيب الجاري بها العمل.



يشار الى أنه توجد منتجات أخرى ضارة يتم إدخالها بطرق غير قانونية للجهة (عبر التهريب) على غرار العصائر وأنواع أخرى من الحلوى والشكلاطة، ما يتطلب مقاطعتها تجنبا لتأثيراتها السلبية على الصحة. كما دعت المستهلكين إلى ضرورة التثبت من مكونات المنتجات الغذائية قبل اقتنائها والإبلاغ عن أية تجاوزات، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وفقًا للتراتيب الجاري بها العمل.يشار الى أنه توجد منتجات أخرى ضارة يتم إدخالها بطرق غير قانونية للجهة (عبر التهريب) على غرار العصائر وأنواع أخرى من الحلوى والشكلاطة، ما يتطلب مقاطعتها تجنبا لتأثيراتها السلبية على الصحة.