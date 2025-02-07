توزر: الملتقى الإقليمي لشباب الأحياء محبي الروبوتيك بمشاركة نوادي من ولايات توزر وقفصة وسيدي بوزيد

يتواصل اليوم الجمعة بدار الشباب توزر الملتقى الإقليمي لشباب الأحياء محبي الروبوتيك في يومه الثاني وهو تظاهرة موجهة للشبان الناشطين في نوادي الروبوتيك بمؤسسات الشباب والمؤسسات الجامعية والنوادي الخاصة بولايات توزر وقفصة وسيدي بوزيد تنظمه وحدة تنشيط الأحياء بالشراكة مع دار الشباب الشقراطسي توزر في الفترة الممتدة من 6 إلى 8 فيفري.وخصص الملتقى أشغال يومه الثاني وفق ما ذكره مدير وحدة تنشيط الأحياء ومنسق الملتقى رضوان بن عمر للورشات الحية لعرض إنتاج الشباب المشارك في مجال الروبوتيك خلال السنوات الأخيرة بغاية تبادل الخبرات والتجارب تنتظم بعدها حلقة نقاش يديره الشباب حول مزايا الروبوتيك والاستفادة التي حصلوا عليها خلال نشاطهم في النوادي المختصة.







كما يتيح للمشاركين القيام بزيارات ميدانية لناد خاص في مدينة توزر يضم مجموعة من الشباب وزيارة مخابر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر العاملة في مجال الروبوتيك فضلا عن زيارة موقع حرب النجوم بعنق الجمل للتعرف على دور الروبوتيك والذكاء الاصطناعي في صناعة السينما.ويفسح الملتقى المجال أمام الشباب للتعرف على عديد التقنيات والمزايا وطرق استخدام الروبوتيك بإشراف مختصين من المهندسين بشكل خاص وكذلك حلقات الحوار فيما بينهم باعتبار أن الملتقى يهدف إلى التعريف أكثر بعام الروبوتيك وتبادل الخبرات وتيسير نفاذ نوادي الروبوتيك في المؤسسات التربوية والجامعية.وبين عدد من المشاركين أهمية الملتقى متحدثين ل"وات" عن تجاربهم في نوادي الروبيوتيك حيث أشارت إيناس حمدي طالبة ومؤطرة لنادي بدار الشباب منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد الى أن النادي استقطب عددا من الأطفال والشبان وتم الاشتغال على عدة منتجات بتصنيع عدد من الروبوت في مهام متنوعة متحدة عن مزايا الروبوتيك باعتبار أنه بات من الضروريات في مجالات الفلاحة والطب والدراسة والمجالات الصناعية والمنزلية وغيرها.وتحدثت بدورهما كل من شهد بن ذياب طالبة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة وناشطة بالمركب الشبابي قفصة وآلاء بوهلال تلميذة باكالوريا وناشطة بالمركب الشبابي بتوزر عن الأنشطة المنجزة ضمن هذه النوادي وخاصة تصنيع روبوت مع الأطفال في مجالات متنوعة وتحول مجال الروبوتيك إلى مجال متطور خاصة بوجود نوادي في المؤسسات الجامعية ومسابقات وطنية لأفضل الابتكارات.