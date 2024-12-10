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دعم خلق مواطن الشغل القائمة على تكنولوجيات المعلومات والاتصال للشباب والنساء محور اجتماع بوزارة التشغيل

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Decembre 2024 - 10:57 قراءة: 0 د, 59 ث
      
كان مشروع تعزيز أثر سياسات التشغيل ودعم خلق مواطن الشغل القائمة على تكنولوجيات المعلومات والاتصال للشباب والنساء في تونس محور اجتماع وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود مع لجنة قيادة المشروع، أمس الاثنين، حسب ما جاء في بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.

وأضاف بلاغ الوزارة أن هذا المشروع، الذي يتواصل تنفيذه الى غاية سنة 2025، ويتم انجازه بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، يهدف بالخصوص إلى المساهمة في تطوير فرص العمل اللائق للشباب والنساء من خلال استهداف سلاسل قيمة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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ولفت البلاغ الى أنه تم بالمناسبة عرض النتائج المنتظرة من المشروع وخاصة في مجال دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وبلورة خطط العمل الجهوية وبرنامج العمل المستقبلي والمتمحور حول تحيين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وعرضها على الشركاء الاجتماعيين والولايات ذات الصلة في بداية 2025، و تقديم تشخيص جهوي للتشغيل موفي 2024، الى جانب اطلاق أشغال المشروع في ولايات جديدة وهي جندوبة والقصرين وقابس وزغوان وسيدي بوزيد بداية سنة 2025.

وأكد وزير التشغيل خلال الجلسة على أهمية تحسين تشغيلية الشباب والرفع من قدراتهم وخاصة في مجال المبادرة الخاصة وإحداث المؤسسات، مشددا على دور المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني في تنفيذ سياسات المشروع في الجهة ودعم فرص تشغيل الشباب والنساء.


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