باجة: اصابة 7 اشخاص في حادث اصطدام شاحنة بسيارة خفيفة بقبلاط

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اصيب مساء اليوم الاحد 7 اشخاص اصابات مختلفة الخطورة اثر حادث مرور اصطدام شاحنة بسيارة صغيرة بطريق الطريفة من معتمدية قبلاط بولاية باجة .



واكد مصدر من الحماية المدنية لوكالة تونس افريقيا للنباء انه تم توجيه سيارة اسعاف وشاحنة نجدة لاخراج مصابين اثنين عالقين داخل السيارة كما تم نقل 3 مصابين من طرف مصالح الصحة العمومية الى المستشفي المحلي بقبلاط.

من جهة اخري اعلن مصدر من الحماية المدنية ل"وات" اليوم ان حافلة تابعة لوكالة اسفار سياحية علقت بالاوحال بالطريق الوطنية رقم 7على بعد حوالي اربعة كلمترات من مدينة وشتاتة بنفزة دون تسجيل اضرار بشرية او مادية حيث انزلقت الحافلة حين كان السائق بصدد تحريكها نحو الاتجاه المخالف ولم يكن على متنها الركاب الذين كانوا بصدد القيام بنزهة فى الغابة .



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وقد شهدت كل مناطق ولاية باجة اليوم الاحد تهاطل كميات كبيرة من الامطار كان اعلاها بنفزة (12 ملمتر) وتراوحت فى بقية معتمديات الجهة بين 7 و9 ملمترات اضافة الى هبوب الرياح وهو ما يستوجب الحذر بالطرقات.