صدور أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على تبادل الرسائل بين تونس والصين حول إنجاز مشروع مركز الأورام السرطانية بمستشفى قابس

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صدر بالرائد الرسمي ليوم الجمعة، أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على تبادل الرسائل بين تونس والصين حول إنجاز مشروع مركز الأورام السرطانية بمستشفى قابس.



وينص الفصل الوحيد من هذا الامر "على المصادقة على تبادل الرسائل حول إنجاز مشروع مركز الأورام السرطانية بمستشفى قابس بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة ببكين بتاريخ 31 ماي 2024".





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ويأتي اصدار هذا الأمر في اطار اتمام الاستعدادات لإنجاز مركز معالجة الأمراض السرطانية بقابس الذي كان أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد في زيارة للجهة في 14 مارس 2021، وهو من المشاريع الصحية الهامة المبرمجة بالجهة بتمويل من الصين، بناءا وتجهيزا.



وكان وفد من الخبراء الصينيين قد زار الجهة وقاموا بمعاينة الموقع المقترح لإقامة هذا المركز وتوجت زيارتهم بعقد جلسة فنية يوم 23 أوت 2023 بمقر ولاية قابس مع السلط الجهوية وضمت عددا من الاطارات الصحية من وزارة الصحة ومن الادارة الجهوية للصحة ورؤساء المصالح الفنية المعنية وخصصت لتجميع المعطيات التي يحتاجها ملف هذا المشروع الذي ينتظر تركيزه بالمستشفى الجامعي بقابس.



وبحسب الاطارات الصحية العاملة في معالجة الأورام السرطانية، فان هذا المركز سيحقق إضافة كبيرة لمنطقة الجنوب الشرقي عموما ولجهة قابس على وجه الخصوص في معالجة الأمراض السرطانية، إذ أنه سيساعد على تطوير هذا العلاج الذي يقتصر حاليا على العلاج الكيميائي الذي يوفره قسم طب الأورام بالمستشفى الجامعي بقابس.



وجرى يوم 19 جانفي 2024 توقيع محضر دراسة الجدوى الخاصة بهذا المشروع بإشراف وزير الصحة وحضور سفير جمهورية الصين ووفد من الخبراء الصينيين وإطارات من وزارة الصحة.



وتم التأكيد بالمناسبة على الأهمية التي سيمثلها هذا المركز في توفير التغطية الصحية الضرورية لمرضى السرطان بجهة الجنوب ككل وفي تعزيز المنظومة الصحية لمقاومة هذا المرض، كما سيمثل مكسبا لولاية قابس وللجنوب التونسي وللصحة في تونس.