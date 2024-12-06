قابس: العمل على إعداد برنامج جهوي للنظافة بهدف القضاء على النقاط السوداء بمختلف المدن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e56346a059e8.13866260_okfnqhilgpjme.jpg width=100 align=left border=0>

مثل النهوض بالوضع البيئي بمختلف مدن ولاية قابس ولا سيما في الجانب المتعلق بنظافة المحيط محور اهتمام اللجنة الجهوية للنظافة بقابس في اجتماعها المنعقد، اليوم الجمعة، بمقر الولاية .



وتم التأكيد في هذا الاجتماع على ضرورة النهوض بوضع النظافة بمختلف مدن الجهة من خلال تجنيد كل الامكانيات المتاحة في هذا المجال، والاستعانة بالمؤسسات العمومية والخاصة بما يساعد على القضاء على النقاط السوداء الموجودة بهذه المدن.

وأكد والي الجهة، رضوان نصيبي، لدى إشرافه على الاجتماع، على ضرورة الرفع المنتظم للفضلات المنزلية، والقضاء على المصبات العشوائية لفواضل البناء، والعناية بالمساحات الخضراء، مبينا أنه سيتم اعداد برنامج جهوي للنظافة مع تحديد آليات تنفيذه موصيا بتطبيق القانون على كل من يعمد الى رمي الفضلات بشكل عشوائي.



...



وكانت الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بقابس قد انطلقت، في بداية الأسبوع الجاري، بمعية بلدية قابس وبتكليف من والي قابس ودعم من شركة خاصة، في تنفيذ حملة نظافة كبرى بالمطار القديم بقابس المدينة الذي تحول الى نقطة سوداء بعد تكديس كميات ضخمة من الفواضل المختلفة فيه على امتداد السنوات الفارطة بما مثل مصدر انزعاج كبير لسكان الأحياء المجاورة.