بطولة انقترا : ليفربول المتصدر في مواجهة صعبة امام الجار إيفرتون غدا في افتتاح الجولة الخامسة عشرة

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يحل ليفربول ضيفا على إيفرتون غدا السبت في افتتاح مباريات الجولة الخامسة عشرة من منافسات البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم.

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 35 نقطة متقدما بفارق 7 نقاط عن كل من تشلسي وأرسنال في المركزين الثاني والثالث على الترتيب في حين يحتل إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.

وكان ليفربول قد تعادل مع نيوكاسل بثلاثة أهداف لكل منهما في حين حقق ايفرتون الفوز على ولفرهامبتون برباعية نظيفة في الجولة الماضية من منافسات البطولة.

وتعد مباراة ليفربول وإيفرتون بمثابة دربي من نوع خاص يتميز بالقوة والندية بين الفريقين، وتبدو هذه المباراة خارج التوقعات في ظل الرغبة الكبيرة لكل منهما في حصد النقاط الثلاث، فالفريق الضيف يسعى للفوز من أجل تعزيز صدارته لجدول الترتيب وتوسيع الفارق في القمة، ويعتمد على العديد من الأسماء البارزة في مقدمتها المصري محمد صلاح الذي سجل 9 أهداف في آخر 7 مباريات في البطولة، آخرها ثنائية في مرمى نيوكاسل ليرفع رصيده إلى 13 هدفا منتزعا صدارة ترتيب الهدافين من النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي سجل 12 هدفا.



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وفي المقابل، يمتلك إيفرتون العديد من العناصر المميزة في مقدمتهم حارس المرمى المخضرم جوردان بيكفورد إلى جانب باقي اللاعبين أصحاب الخبرة الأمر الذي يؤكد أن هذه المواجهة ستكون صعبة للغاية على الفريقين.

وتقام غدا أربع مباريات أخرى ضمن منافسات هذه الجولة، حيث يلتقي أستون فيلا مع ساوثهامبتون، وبرينتفورد مع نيوكاسل يونايتد، ومانشستر يونايتد مع نوتنغهام فورست، وكريستال بالاس مع مانشستر سيتي.

ويأمل مانشستر سيتي حامل اللقب في تأكيد صحوته بعد فوزه الصريح على نوتنغهام فوريست بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، وهو يسعى للتقدم إلى الأمام في جدول ترتيب البطولة أملا في العودة للمنافسة على الصدارة اذ يحتل حاليا المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

وتستكمل بعد غد الأحد مباريات هذه الجولة الخامسة عشرة ويحل أرسنال ضيفا على فولهام.

ويتطلع أرسنال نحو تحقيق فوزه الرابع تواليا في البطولة بعد تغلبه على نوتنغهام فوريست ووست هام ومانشستر يونايتد في المراحل الثلاث الأخيرة.

كما يلتقي إبسويتش تاون مع بورنموث، وليستر سيتي مع برايتون، وتختتم المباريات بلقاء قمة بين توتنهام هوتسبر وتشيلسي.

ويدخل الفريقان المباراة بطموحات مختلفة حيث يتطلع تشيلسي صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة إلى مواصلة الانتصارات لتقليص فارق النقاط مع ليفربول المتصدر في حين يحاول توتنهام تجنب خسارة جديدة تزيد من تراجعه في جدول الترتيب اذ يحتل المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

وكان تشيلسي قد حقق الفوز على ساوثهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدف. في المقابل خسر توتنهام أمام بورنموث بهدف نظيف في الجولة الماضية من منافسات البطولة.