النادي الصفاقسي يشد الرحال الى انغولا لملاقاة نادي برافوس

وكان النادي الصفاقسي استهل مشواره بدور المجموعات بخسارة على ملعب حمادي العقربي برادس امام النادي القسنطيني الجزائري بهدف دون رد بينما انهزم نادي برافوس الانغولي خارج ارضه امام سيمبا التنزاني بنفس النتيجة.وسيتحول فريق عاصمة الجنوب مباشرة من لواندا الى دار السلام يوم الاثنين المقبل لملاقاة نادي سيمبا التنزاني في اطار الجولة الثالثة المقررة يوم الاحد 15 ديسمبر الحالي.