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النادي الصفاقسي يشد الرحال الى انغولا لملاقاة نادي برافوس

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Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Decembre 2024 - 18:27 قراءة: 0 د, 33 ث
      
غادرت بعثة النادي الصفاقسي مساء الخميس في اتجاه العاصمة الأنغولية لواندا عبر اسطنبول لمواجهة نادي برافوس الانغولي يوم الاحد المقبل على الساعة الخامسة مساء لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى ضمن دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وكان النادي الصفاقسي استهل مشواره بدور المجموعات بخسارة على ملعب حمادي العقربي برادس امام النادي القسنطيني الجزائري بهدف دون رد بينما انهزم نادي برافوس الانغولي خارج ارضه امام سيمبا التنزاني بنفس النتيجة.
وسيتحول فريق عاصمة الجنوب مباشرة من لواندا الى دار السلام يوم الاثنين المقبل لملاقاة نادي سيمبا التنزاني في اطار الجولة الثالثة المقررة يوم الاحد 15 ديسمبر الحالي.
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ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.


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