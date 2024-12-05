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محمد التلمساني مدربا جديدا لمستقبل سليمان

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Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Decembre 2024 - 12:40 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن المستقبل الرياضي بسليمان اليوم الخميس التعاقد مع المدرب محمد التلمساني للاشراف على المقاليد الفنية لأكابر فريق كرة القدم وذلك خلفا للمدرب صهيب زروق.
وسبق للتلمساني ان درب مستقبل سليمان خلال العام الماضي وذلك خلال الفترة من 18 أفريل الى 11 أوت 2023 حيث قاد الفريق في 6 مباريات من مرحلة تفادي النزول حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل مقابل هزيمة واحدة.
ويحتل مستقبل سليمان المركز 13 في ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم برصيد 8 نقاط وذلك بعد مضي 10 جولات. وسينزل في الجولة القادمة ضيفا على الأولمبي الباجي.


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