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أنس جابر تحافظ على المركز 42 في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس

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Bookmark article    Publié le Lundi 02 Decembre 2024 - 11:05 قراءة: 0 د, 47 ث
      
حافظت لاعبة التنس التونسية أنس جابر على المرتبة 42 في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.
وتواصل انس جابر منذ شهر اوت الماضي احتجابها عن ملاعب التنس لاسباب صحية.
وفي ترتيب اللاعبات العشر الاوليات، لم يصدر اي تغيير حيث تواصل البيلاروسية آرينا سابالينكا تربعها على مركز الصدارة متبوعة على التوالي بالبولونية ايغا شفايتيك والامريكية كوكو غوف والايطالية جاسمين باوليني والصينية كينوين زهينغ والكازاخستانية ايلينا ريباكينا والامريكية جيسيكا بيغولا والامريكية ايما نافارو والروسية داريا كاستاكينا والتشيكية باربورا كريسيكوفا.

...

وفي ما يلي تصنيف اللاعبات العشرة الاوليات :
1- أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 9416 نقطة
2- إيغا شفيونتيك (بولونيا) 8370 نقطة
3- كوكو غوف (الولايات المتحدة) 6530 نقطة
4- جاسمين باوليني (ايطاليا) 5344 نقطة
5- كينوين زينغ (الصين) 5340 نقطة
6- إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5171 نقطة
7- جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة ) 4705 نقطة
8-ايما نافارو (الولايات المتحدة) 3664نقطة
9- داريا كاستاكينا (روسيا) 3368 نقطة
10- باربورا كريسيكوفا (تشيكيا) 3214 نقطة
....
42- انس جابر (تونس) 1226


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