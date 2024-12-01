بطولة انقلترا - تشيلسي يفوز على فيلا 3-صفر ويتقاسم المركز الثاني مع أرسنال

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- سجل نيكولا جاكسون والقائد إنزو فرنانديز وكول بالمر أهدافا بخبرة ليقودوا تشيلسي للفوز 3-صفر على ضيفه أستون فيلا اليوم الأحد ويتقدم للمشاركة في المركز الثاني بالبطولة الإنقليزي الممتازة لكرة القدم.

وتمكن المهاجم السنغالي جاكسون من التعامل ببراعة مع تمريرة عرضية من مارك كوكوريلا من الناحية اليسرى، ليضع الكرة في المرمى في الدقيقة السابعة.

واستغل تشيلسي خطأ دفاعيا في الدقيقة 36 عندما تلقى فرنانديز تمريرة من بالمر قبل أن يطلق تسديدة في الشباك بين ماتي كاش وإزري كونسا.

وتفوق تفوق على زميليه عندما أطلق تسديدة رائعة بقدمه اليسرى سكنت الزاوية العليا لمرمى الحارس البديل روبن أولسن في الدقيقة 83.



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وتقدم فريق المدرب إنزو ماريسكا للمركز الثاني بالتساوي مع أرسنال في عدد النقاط وفارق الأهداف قبل انطلاق مباراة ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي صاحب المركز الخامس. وتراجع فيلا للمركز 11.