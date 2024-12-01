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إنطلاق إنجاز الفروض التأليفية للاختبارات التقييمية للثلاثي الأول للمرحلة الإعدادية والثانوية بداية من يوم الاثنين 2 ديسمبر

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Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Decembre 2024 - 18:27 قراءة: 0 د, 31 ث
      
نشرت وزارة التربية في بلاغ لها يوم الاحد، روزنامة الاختبارات التقييمية للثلاثي الأول للمرحلة الإعدادية والثانوية للسنة الدراسية 2024-2025.

وتنطلق فترة إنجاز الفروض التأليفية مع السير العادي للدروس، بداية من يوم الاثنين 2 ديسمبر إلى غاية يوم السبت 7 ديسمبر 2024 فيما تجرى فترة إنجاز الفروض التأليفية مع تعطل الدروس (الأسبوع المغلق) من يوم الاثنين 9 ديسمبر إلى غاية 14 ديسمبر 2024.

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وسيتم إصلاح الفروض التأليفية وإرجاعها للتلاميذ مع السير العادي للدروس بداية من يوم الاثنين 16 ديسمبر إلى غاية يوم السبت 21 ديسمبر 2024 وتُسلم الأعداد للإدارة يوم 21 ديسمبر يليها إنعقاد مجالس الأقسام من 6 جانفي 2025 إلى 11 جانفي 2025.






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