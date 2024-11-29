مشاركة تونس في أشغال المؤتمر 19 للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي

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شارك وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، في أشغال المؤتمر التاسع عشر للوزراء وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالوطن العربي المنعقد في عاصمة دولة الامارات العربية المتّحدة أبو ظبي يومي 27 و28 نوفمبر، وفق ما أفادت به الوزارة.



وذكرت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة، ان المؤتمر، الذي اقيم تحت شعار "نظام تعليم عال مرن ومواكبة للتغيّرات العالمية السريعة والمطرّدة"، بمشاركة المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو ومسؤولو عدد من المنظّمات الدولية والعربية، تطرّق الى سبل تطوير سياسات التعليم العالي وتعزيز مرونته في مواجهة التحديّات المستقبلية، بما في ذلك تأثير التحوّلات التكنولوجية والاقتصادية العالمية على القطاع.





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وخلال كلمته في أشغال هذه القمّة استعرض بلعيد تجربة تونس منذ استقلالها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الأولوية المطلقة، مبيّنا أن هذه الرؤية الاسترايتجية قد مكّنت من إرساء منظومة تكوين وبحث شاملة ومتميّزة ترتكز على قدرات ذاتية ولها إنتاج علمي من بين الأهم على المستوى العربي.



كما أكّد الحرص على المساهمة بفعالية في المبادرات الهادفة إلى الرفع من جودة وفاعلية منظومات التعليم العالي من خلال التعاون الدولي والعمل العربي المشترك، مجدّدا التزام تونس في نقل المعارف والخبرات لفائدة دول الوطن العربي.



واشار الى العمل من أجل دعم تموقع تونس كوجهة جامعية وعلمية مختارة ومتميّزة على الصعيد الإقليمي والدولي مؤكدا الانخراط في جميع المبادرات العربية لحركية الطلبة والأساتذة والباحثين وكذلك التعاون في المجال الجامعي.



ودعا في السياق نفسه إلى حشد كلّ أشكال الدعم من أجل استعادة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة فلسطين لعافيتها.



وقد أجرى وزير التعليم العالي على هامش مشاركته في المؤتمر 19 للتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي سلسلة من اللقاءات بنظرائه من الدول العربية المشاركين تناول خلال بالخصوص واقع وسبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.