الاتحاد المحلي للشغل ببن قردان يطالب باستعادة نشاط التجارة البينية عبر معبر راس جدير

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طالب المكتب التنفيذي للاتحاد المحلي للشغل ببن قردان (ولاية مدنين) في بيان له، الحكومة بالتدخل لفتح المجال امام نشاط التجارة البينية عبر معبر راس جدير وحفظ كرامة المواطن والتعامل مع هذا المنفذ الاستراتيجي الحيوي بنفس طريقة التعامل مع معبر ذهيبة وازن، مشددا على ضرورة فسح المجال امام التجارة البينية، وفق اجراءات تخدم مصلحة المواطن الضعيف، وفق نص البيان.



وعبر ذات البيان عن الاستنكار من "تواصل منع نشاط التجارة البينية منذ 8 اشهر والتضييق عليها مقابل تواصل حركة المسافرين الليبيين بكثافة به دون قيد، وتواصل التجارة البينية عبر معبر ذهيبة وازن، ما خلق حالة من الاحتقان لدى اهالي بن قردان لعدم المعاملة بالمثل".

وجاء فى البيان ان مدينة بن قردان تعيش احتقانا ايضا نتيجة تردي الوضع الاجتماعي وانسداد افاق التشغيل، بسبب هذا التضييق عبر معبر راس جدير، شريان الحياة الاقتصادية لمعتمدية بن قردان.



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يذكر ان نشاط التجارة البينية لا يزال متوقفا عبر معبر راس جدير، في حين استؤنف في شهر اكتوبر الماضي النشاط التجاري المنظم بعد سلسلة من الاجتماعات التونسية الليبية الترتيبية.

