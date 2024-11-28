محكمة الاستئناف : تأجيل ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد الى جلسة 23ديسمبر ورفض مطلب الافراج

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قررت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس مساء اليوم تأجيل النظر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد إلى جلسة يوم 23 ديسمبر المقبل، مع رفض مطلب الإفراج عن أحد المتهمين في القضية.



وشهدت الجلسة حضور كافة المتهمين الذين تم جلبهم، إضافة إلى مثول البعض منهم المحالين بحالة سراح، بينما تغيب آخرون عن الحضور. كما طالب فريق الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد بتأجيل الجلسة.





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جدير بالذكر أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا متفاوتة في القضية، تراوحت بين عدم سماع الدعوى، وأحكام بالسجن لثماني سنوات، وصولًا إلى عقوبة الإعدام لبعض المتهمين.