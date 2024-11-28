ثلاثة محاور اساسية في اجتماع لجنة التسوية المكلفة بتسيير جامعة كرة القدم ورؤساء اندية الرابطة الاولى

صادق رؤساء اندية الربطة المحترفة الاولى لكرة القدم خلال اجتماعهم اليوم الخميس مع لجنة التسوية المكلفة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم بتسيير الجامعة التونسية للعبة على مقترح الغاء مشاركة المنتخب الوطني التونسي في كاس افريقيا للاعبين المحليين وعلى تحوير روزنامة الموسم الكروي 2024-2025 بما في ذلك برمجة مباراتي السوبر التونسي بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي بعنوان موسم 2021-2022 وكذلك الترجي الرياضي و الملعب التونسي بعنوان موسم 2023-2024.





كما كان الاجتماع مناسبة لاطلاع رؤساء الاندية بمجمل التنقيحات المزمع ادخالها على القانون الانتخابي للجامعة بمناسبة الجلسة العامة المقررة خلال شهر جانفي القادم.



واوضح الشاذلي الرحماني عضو لجنة التسوية ان "اجتماع اليوم تناول بالنقاش والتشاور في خصوص 3 محاور رئيسية وهي مشاركة المنتخب التونسي في كاس امم افريقيا للاعبين المحليين ومراجعة روزنامة بقية الموسم الكروي الحالي واطلاع الاندية على ملامح التنقيحات المزمع ادخالها على القانون الانتخابي لاسيما تلك التي كانت تمثل حاجزا امام عقد انتخابات الجامعة فضلا عن بعض الفصول التي تهم عملية الاقتراع سواء بالافراد او القائمات".واكد الرحماني انه في خصوص موضوع كاس امم افريقيا للاعبين المحلين فقد "تم حسم الامر بعدم مشاركة المنتخب التونسي في هاته المسابقة اذ ان اغلب الاندية ترفض مبدا المشاركة باعتبار تداعياتها السلبية وتاثيرها السيء على مشوار الاندية وطنيا ودوليا".وفي خصوص روزنامة الموسم الكروي الحالي افاد عضو لجنة التسوية انه تمت المصادقة على تحوير الروزنامة ومراعاة التزامات الاندية من خلال تقديم موعد نهائي كاس تونس الى يوم 1 جوان 2025 واعادة مسابقة كاس السوبر التونسي ببرمجة مباراتي الترجي الرياضي و الملعب التونسي يوم 16 فيفري القادم وتعيين مباراة الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي في موعد يضبط لاحقا".واضاف الرحماني انه تم خلال الاجتماع اطلاع ممثلي الاندية على ابرز ملامح التنقيحات المزمع ادخالها في القانون الانتخابي والتي تم رفعها الى الاتحاد الدولي من اجل تذليل كل العقبات القانونية التي تقف حجر عثرة امام اجراء الجلسة العامة الانتخابية وسيقع عقد اجتماع ثان يوم 7 ديسمبر القادم لاطلاع الاندية على الصيغة النهائية لمختلف النصوص المنقحة".واكد رياض بنور نائب رئيس فرع كرة القدم بالترجي الرياضي ان "الاجتماع التشاوري مع لجنة التسوية تناول عديد النقاط التي تهم ملامح التنقيحات المزمع اجراؤها تحضيرا للجلسة العامة الانتخابية القادمة وكذلك محور الروزنامة التي ستتشهد بعض التغييرات اعتبارا لالتزامات الاندية التونسية قاريا دوليا وكذلك ظروف البنية التحية الرياضية من ذلك مراسلة الحي الوطني الرياضي بعدم اجراء اي مباراة بملعب حمادي العقربي برادس الى غاية يوم 14 ديسمبر القادم وكذلك تثبيت مسابقة كاس السوبر لموسمي 2021-2022 و2023-2024 "واضاف بنور ان "الترجي ليست له اية خصومة مع اي طرف بل هو بصدد الدفاع عن مصالحه وقد كانت تداعيات عدم تاجيل مباراة اتحاد بن قردان جسيمة بتعلة عدم تغيير الروزنامة ولكن في نهاية المطاف تم اليوم تغيير الروزنامة بصفة كلية وبالتالي لماذا لم يتم تاجيل المباراة المذكورة وهذا ما طرح عديد الاستفهامات".ومن جهته اشار محمد محجوب رئيس الملعب التونسي ان "القانون الانتخابي المزمع تنقيحه اخذ حيزا زمنيا هاما في الاجتماع التشاوري مع لجنة التسوية وذلك من اجل انتخاب مكتب جامعي متناغم مهمته الدفاع عن مصلحة كرة القدم التونسية كما تم طرح موضوع الديون المتخلدة بذمة الاندية لفائدة الجامعة وسيقع حسم هذا الملف في الاسابيع القادمة وازالة الضبابية التي تكتنفه ".وشدد محجوب ان "الاندية التونسية تعيش في ازمات مالية خانقة ولا يمكن بمثل تلك المشاكل تطوير مستوى كرة القدم التي تتطلب ضخ امكانيات مالية هامة والا فاننا سندخل في نفق مظلم ولن نجد في المستقبل اي مسؤول قادر على تحمل مسؤولية رئيس جمعية".وافاد محمد عطا الله رئيس اللجنة المكلفة بتسيير الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ان "الرابطة مهمتها تنفيذ تفاصيل الروزنامة الموضوعة بادق تفاصيلها وقد تم اليوم المصادقة عليها باجماع الاندية الحاضرة وبالتالي لاسبيل لتغييرها او انتقادها والرابطة تقف على نفس المسافة من الجميع وكل الاندية سواسية ومصلحة كرة القدم التونسية تبقى فوق كل اعتبار "يذكر انه تقرر على ضوء اجتماع هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم برؤساء اندية الرابطة المحترفة الاولى الذي انعقد اليوم الخميس بضاحية قمرت بحضور 15 ناديا ان يسدل الستار على بطولة الموسم الرياضي 2024-2025 في 14 و15 ماي 2025.كما تم الاتفاق وفق الروزنامة الجديدة التي اعلنتها الجامعة على اجراء الدور النهائي لمسابقة كاس تونس يوم 1 جوان 2025.هذا وستقام الكاس الممتازة للموسم الرياضي 2023-2024 بين الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي في 16 فيفري 2025 على ان يتم لاحقا تحديد موعد اجراء كاس السوبر للموسم الرياضي 2021-2022 بين الترجي الرياضي والنادي الرياضي الصفاقسي حسب التزامات الفريقين.