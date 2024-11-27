حملة تدخل علاجي ووقائي ميدانية بجرجيس بعد إصابة ونفوق بعض رؤوس الاغنام بسبب مرض ينتقل عن طريق الحشرات

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انطلقت، اليوم الأربعاء، بمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين، حملة ميدانية تقودها مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين من خلال فريق من البياطرة بالتعاون مع اتحاد الفلاحين لمتابعة الوضع الصحي لقطيع الاغنام، وتوزيع كمية من الادوية والمبيدات على المربين وتعريفهم بكفية استعمالها الاستعمال الرشيد، وذلك في اطار المراقبة واليقظة المستمرة للقطيع، والوقاية من الامراض الحيوانية المنقولة من الحشرات، وفق كريم العلاني رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالنيابة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.



وأوضح العلاني أن هذه الحملة تتنزل أيضا في اطار الجهود الوقائية لحماية القطيع في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وركود مياه الامطار الأخيرة، ما خلق مناخا ملائما لتكاثر الحشرات التي تنقل عدة امراض للحيوانات وخاصة للمجترات، وساهم في تسجيل وضع خاص بمعتمدية جرجيس وخاصة بعمادة وادي التياب أين عاينت مصالح الفلاحة حالات نفوق وحالات مرض يشتبه أنها بسببمرض اللسان الازرق غير المعدي من الحيوان الى الحيوان او من الحيوان الى الانسان، إنما ينقل من الحشرات الى الحيوان، وفق قوله.

وذكر أن الحملة الميدانية لهذا اليوم ستمكن، في جانب منها الى جانب الوقاية وحث المربين على معالجة المصادر اي المياه او الغبار اين تتكاثر الحشرات واستعمال الدواء المناسب للحيوانات وللمحيط، ستمكن من احصاء دقيق للاصابات المسجلة التي قدرت وفق معطيات اولية بنسبة 5 بالمائة، فيما قدرت نسبة النفوق ب1 بالمائة.



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ومن جهته، قال المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين، عمار الجامعي، ان نتائج التحاليل التي قام بها معهد البحوث البيطرية اكدت ظهور مرض يعود الى طفرة ضعيفة من مرض معدٍ ينتقل فقط عن طريق الحشرات الموجودة بالمياه الراكدة والمناطق الرطبة.

ومن علامات هذا المرض الفيروسي من ارتفاع حرارة الحيوان وانزوائه، واصابته في اللسان والفم، وعلى الفلاح في مثل هذه الحالات أن يسارع باتخاذ التدابير الوقائية تجاه الحيوانات السليمة واستعمال المبيدات للقضاء على الحشرة ومصادر تكاثرها.

ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بجرجيس، بنحواش الوريمي، أن اصابات لحقت عددا من الاغنام وادت الى نفوق بعض منها وخاصة لدى صغار المربين بجرجيس دون ان تصيب القطعان الكبرى، مشيرا الى ان التحاليل المخبرية اثبتت ان الاصابات تعود الى مرض اللسان الازرق الا انها من درجة ثانية اي ضعيفة ولا تثير القلق او الفزع، وفق تعبيره.

ولفت الوريمي إلى تجند كل الاطراف اليوم في هذه الحملة للوقاية والتوعية من أجل السيطرة على الاصابات واستهداف اكبر عدد من الاغنام والقطعان سواء في حملة هذا اليوم او بتوجه المربين الى دائرة الانتاج الحيواني بجرجيس في موعد لاحق للتزود بالادوية الضرورية لمكافحة الحشراتالناقلة للعدوى.