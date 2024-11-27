السوبر التونسي لكرة السلة بين الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي يوم 21 ديسمبر القادم

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة اليوم الاربعاء ان مقابلة الكاس الممتازة للموسم الرياضي 2023-2024 بين الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي ستقام يوم 21 ديسمبر المقبل على الساعة الخامسة والنصف مساء بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس.

وكان الاتحاد المنستيري قد توج بلقب بطولة الموسم الماضي في حين احرز النادي الافريقي مسابقة الكاس.