نابل: الانطلاق في توزيع البطاقات المهنية على الفلاحين و "الخضارة" ومقتني الانتاج (رئيس الاتحاد)

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كشف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد الباي، اليوم الاثلاثاء، عن انطلاق الاتحاد في توزيع البطاقات المهنية على الفلاحين وعلى مقتني الانتاج على رؤوس الاشجار الذين يعرفون ب"الخضارة" وعلى مقتني الانتاج الذين يتنقلون بالمنتجات الفلاحية الى مناطق اخرى "شريطة الالتزام ببيع المنتوج في المسالك القانونية"، وفق تصريحه لصحفي "وات".

واوضح الباي ان توزيع البطاقات المهنية ياتي استجابة للطلبات الملحة للفلاحين في مدهم ببطاقات مهنية تخول لهم نقل منتجاتهم بصفة قانونية مع الالتزام ببيعها في المسالك القانونية وبهدف تفادي الخلط بين الفلاح المنتج والمضاربين والمحتكرين، الذين لا يحملون صفة قانونية مبرزا ان هذه العملية "ستساهم في مزيد تنظيم مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والحد من الدخلاء والمضاربين وفي توفير عديد المنتجات الفلاحية بالاسواق" وفق تقديره.

واشار المدير الجهوي للتجارة سمير الخلفاوي من جهته، الى انه عملا على ضمان انسيابية اكبر على مستوى توزيع المنتجات الفلاحية خاصة بالاسواق، فقد دخل القرار الذي اتخذته وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتسهيل عمليات نقل المنتوجات الفلاحية من منطقة الانتاج الى منطقة الترويج، حيز التطبيق، والذي يقوم على التثبت في صفة الناقلين مع مواصلة مراقبة مسالك النقل والترويج لتفادي تسلسل المضاربين والمحتكرين مبرزا ان الذين لا يقدمون ما يفيد صفتهم القانونية ستتخذ ضدهم الاجراءات القانونية اللازمة.

واكد اهمية مد الفلاحين بالبطاقات المهنية، خاصة وانها تتناغم مع الاجراء الذي اتخذته وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، خاصة وانه سيسهل عمل الفلاحين وسيساهم في ضمان انسيابية اكبر لترويج منتجاتهم في المسالك المنظمة وتزويد الاسواق بالمنتوجات الفلاحية بصفة منتظمة.



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ولاحظ ان هذا الاجراء، جاء كحل لمجابهة الفجوة الهيكلية لبعض مواسم الانتاج وما سجل من ارتفاع للاسعار ومن ضغوطات على مستوى توزيع بعض المنتوجات الفلاحية خاصة البطاطا والفلفل والطماطم.

واوضح ان هذا الاجراء سيساهم في مزيد تحسين تزويد المسالك المنظمة وتوفير المنتوجات الفلاحية بالاسواق والتي سينعكس توفرها على تعديل الاسعار مع تواصل تنفيذ العمل الرقابي المشترك مع المصالح الامنية على مستوى جهوي وباشراف والية الجهة وخاصة بالاسواق الاسبوعية والاسواق البلدية، مبرزا ان ولاية نابل، تبقى من ابرز الولايات المزودة لسوق الجملة ببئر القصعة ولعديد الاسواق في الجمهورية بعديد المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال.