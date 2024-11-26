بطولة الرابطة 1 : برنامج مباريات الجولة العاشرة

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في مايلي برنامج مباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور على دفعتين يومي السبت 30 نوفمبر الجاري وغرة ديسمبر القادم على النحو الاتي :



السبت 30 نوفمبر 2024

مركب الهادي النيفر بباردو (س 14)



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الملعب التونسي - النادي الافريقي

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت (س 14)

النادي البنزرتي - اتحاد بن قردان

الملعب الاولمبي بسوسة (س 14)

النجم الساحلي - مستقبل قابس

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س 14)

اتحاد تطاوين - الاولمبي الباجي



الاحد 1 ديسمبر 2024

ملعب حمادي العقربي برادس (س 16 و30 دق)

الترجي الرياضي - شبيبة العمران

ملعب سليمان (س 14)

مستقبل سليمان - النادي الصفاقسي

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 14)

الاتحاد المنستيري - الترجي الجرجيسي

ملعب المتلوي (س 14)

نجم المتلوي - قوافل قفصة