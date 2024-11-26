بطولة الرابطة 1 : برنامج مباريات الجولة العاشرة
في مايلي برنامج مباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور على دفعتين يومي السبت 30 نوفمبر الجاري وغرة ديسمبر القادم على النحو الاتي :
السبت 30 نوفمبر 2024
مركب الهادي النيفر بباردو (س 14)
السبت 30 نوفمبر 2024
مركب الهادي النيفر بباردو (س 14)
الملعب التونسي - النادي الافريقي
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت (س 14)
النادي البنزرتي - اتحاد بن قردان
الملعب الاولمبي بسوسة (س 14)
النجم الساحلي - مستقبل قابس
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س 14)
اتحاد تطاوين - الاولمبي الباجي
الاحد 1 ديسمبر 2024
ملعب حمادي العقربي برادس (س 16 و30 دق)
الترجي الرياضي - شبيبة العمران
ملعب سليمان (س 14)
مستقبل سليمان - النادي الصفاقسي
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 14)
الاتحاد المنستيري - الترجي الجرجيسي
ملعب المتلوي (س 14)
نجم المتلوي - قوافل قفصة
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