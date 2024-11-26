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بطولة الرابطة 1 : برنامج مباريات الجولة العاشرة

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Bookmark article    Publié le Mardi 26 Novembre 2024 - 11:25 قراءة: 0 د, 37 ث
      
في مايلي برنامج مباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور على دفعتين يومي السبت 30 نوفمبر الجاري وغرة ديسمبر القادم على النحو الاتي :

السبت 30 نوفمبر 2024
مركب الهادي النيفر بباردو (س 14)
...

الملعب التونسي - النادي الافريقي
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت (س 14)
النادي البنزرتي - اتحاد بن قردان
الملعب الاولمبي بسوسة (س 14)
النجم الساحلي - مستقبل قابس
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س 14)
اتحاد تطاوين - الاولمبي الباجي

الاحد 1 ديسمبر 2024
ملعب حمادي العقربي برادس (س 16 و30 دق)
الترجي الرياضي - شبيبة العمران
ملعب سليمان (س 14)
مستقبل سليمان - النادي الصفاقسي
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 14)
الاتحاد المنستيري - الترجي الجرجيسي
ملعب المتلوي (س 14)
نجم المتلوي - قوافل قفصة


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