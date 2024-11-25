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حجز طن من لحوم الدواجن غير صالحة للاستهلاك في مذبح عشوائي بنابل

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Bookmark article    Publié le Lundi 25 Novembre 2024 - 10:42 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تمكنت فرق المراقبة المشتركة بين الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنابل ومراكز الشرطة البلدية والأمن العمومي، أمس الأحد، من اكتشاف مذبح عشوائي في معتمدية نابل، حيث تم حجز حوالي طن من لحوم الدواجن غير صالحة للاستهلاك.

وأوضح المدير الجهوي للهيئة، عمر السليمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم حجز 130 طائر دجاج حي و193 طائر دجاج مذبوح، بالإضافة إلى حوالي 969 كغ من لحوم الدواجن ومشتقاتها التي كانت تشكل خطرًا على صحة وسلامة المستهلك. وأضاف السليمي أن المحجوز تم تأمينه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإتلافه وفقًا للتشريعات المعمول بها.

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وتأتي هذه العملية في إطار برنامج رقابي مشترك يهدف إلى ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلكين. وأشار السليمي إلى أن العملية جاءت بعد إشعار من مركز الشرطة البلدية بنابل حول وجود مذبح عشوائي في ضيعة فلاحية.

وأضاف السليمي أن عملية التفتيش أسفرت عن تسجيل عدة مخالفات تتعلق بعدم توفير البنية التحتية والتجهيزات اللازمة للمكان، فضلاً عن غياب المراقبة الصحية البيطرية، مما يعرض صحة المستهلكين للخطر.


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