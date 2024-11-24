المنتخب التونسي لكرة اليد - تربص للاعبين المحليين من 25 الى 27 نوفمبر الجاري بمدينة الحمامات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6743441bdd1c23.30060351_hgijpfleqmokn.jpg width=100 align=left border=0>

المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد يواصل استعداداته للمشاركة في بطولة العالم المقبلة، التي ستقام في الدنمارك، من خلال تربص تدريبي بمدينة الحمامات بين 25 و27 نوفمبر. ويهدف هذا التربص إلى رفع مستوى الجاهزية للاعبين المحليين تحت إشراف الإطار الفني بقيادة المدرب محمد علي الصغير.



قائمة اللاعبين المدعوين للتربص:

حراس المرمى:



...



محمد صفر (الترجي الرياضي)

يوسف زيان (النجم الساحلي)

عزيز بن حسين (مكارم المهدية)



الجناح الأيمن:

طارق جلوز (الترجي الرياضي)

عبد المجيد القابسي (جمعية الحمامات)



الجناح الأيسر:

غسان التومي (الترجي الرياضي)

وجدي خواجة (مكارم المهدية)



الظهير الأيمن:

طه السماوي (النادي الإفريقي)

إسلام حقونة (مكارم المهدية)



الظهير الأيسر:

حازم باشا (الترجي الرياضي)

محمد صالح النصيري

محمد عمار (نادي ساقية الزيت)



المنسقون:

عبد الحق بن صالح

بلال العبدلي (الترجي الرياضي)

يوسف المناعي (نادي كرة اليد بجمال)



لاعبو الدائرة:

إسلام الجبالي (الترجي الرياضي)

محمد عزيز بن حمودة (جمعية الحمامات)

المجموعة الثانية في بطولة العالم:





المنتخب التونسي سيكون ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات:

الدنمارك

إيطاليا

الجزائر



هذا التربص جزء من التحضيرات المكثفة للتنافس في هذا الحدث العالمي، حيث سيواجه المنتخب تحديات كبيرة أمام فرق ذات مستوى عالٍ.