جائزة أبو القاسم الشابي في دورتها الثلاثين تمنح للشاعر اللبناني شربل داغر وجائزة تقديرية للمفكر التونسي عبد المجيد الشرفي

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آلت جائزة أبو القاسم الشابي في نسختها الثلاثين الى الشاعر اللبناني شربل داغر عن ديوانه "يغتسل النثر في نهره" (عن منشورات وخطوط وظلال للنشر والتوزيع عمان الأردن 2024) فيما منحت للأديب والمفكر التونسي عبد المجيد الشرفي الجائزة التقديرية.



وأفاد رئيس لجنة التحكيم الشاعر المنصف الوهايبي، ان لجنة تنظيم المسابقة أسندت جائزة الإبداع وهي الجائزة الأولى وقيمتها 25 ألف دينار للشاعر اللبناني شربل داغر عن ديوانه "يغتسل النثر في نهره" لاختلاف الكتاب عن كثير من السائد في قصيدة النثر وفي البناء الشعري والمعرفي ولما تميز به وما احتواه من لغة حية وبنية محكمة وكتابة موقعة متعددة مشرعة على الأجناس الأدبية، حسب تعبيره.

وأسندت اللجنة الجائزة التقديرية للأديب والمفكر التونسي عبد المجيد الشرفي عن مجمل أعماله تقديرا لمشروعه الفكري الحداثي وعقلانيته وقراءته في موجز الحداثة وأسئلتها وقضاياها في الفضاء العربي الإسلامي خاصة وفي الفضاء الإنساني عامة، وفق الوهايبي.



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وترأس الشاعر المنصف الوهايبي لجنة التحكيم التي ضمت في عضويتها أسماء أدبية وفكرية وأساتذة جامعيين وهم شيراز دردور ووناسة نصراوي وحاتم الفطناسي وعمر حفيظ.

وكان المدير العام للبنك التونسي هشام الربيعي ومدير ديوان وزيرة الشؤون الثقافية أنيس خناش أشادا في كلمة افتتاحية بعراقة جائزة أبو القاسم الشابي التي ينظمها البنك التونسي منذ أربعين سنة دعما للعمل الثقافي، والتي تتزامن هذه السنة مع الذكرى التسعين لوفاة الشاعر أبي القاسم الشابي ومع الذكرى 140 لإحداث البنك التونسي.

وأشار مدير ديوان وزيرة الشؤون الثقافية في هذا الخصوص الى أن هذه الجائزة تعد تكريما لمنجز الأدباء وما تميزت به إصداراتهم في مختلف أصناف التأليف، لتصبح الجائزة التي تحتفي بشاعر الحياة رمزا لها من أشهر الجوائز الأدبية في تونس وأكثرها انتظاما وتواترا، معتبرا تنظيم المسابقة في دورتها الثلاثين بمسقط رأس الشابي أمر بالغ الرمزية لاسيما وأنها تتزامن مع إحياء الذكرى التسعين لوفاته.

وتضمن الحفل موكب تكريم لثلة من الأدباء والشعراء التونسيين ممن ساهموا في إثراء المشهد الثقافي بغزارة في الإنتاج وتنوع شعرا ونثرا وفي أصناف أخرى من الإنتاج الثقافي الإبداعي، وهم الشاعرة جميلة الماجري والفنانة التشكيلية عائشة الفلالي والرسام عبد المجيد بكري والشاعر محمد بوحوش والمندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر رانية العابد والشاعر أحمد شاكر بن ضية والمسرحي، محمد كوكة.

