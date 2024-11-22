البطولة العربية لكرة اليد لمنتخبات الاشبال - المنتخب التونسي يواصل سيطرته بتحقيق الفوز الخامس على التوالي
واصل المنتخب التونسي لكرة اليد مواليد 2008 سيطرته على منافسات البطولة العربية لمنتخبات الاشبال المقامة
الى غاية يوم غد السبت بمدينة الحمامات وذلك بعد ان حقق اليوم الجمعة فوزه الخامس على التوالي بتغلبه على نظيره السعودي 31-27
وكان المنتخب التونسي فاز في الجولات الاربع الماضية على كل من الجزائر 34-24 والسعودية 28-27 والكويت 22-17 والجزائر 30-23
وفي ما يلي النتائج الحاصلة وبرنامج باقي المقابلات
الى غاية يوم غد السبت بمدينة الحمامات وذلك بعد ان حقق اليوم الجمعة فوزه الخامس على التوالي بتغلبه على نظيره السعودي 31-27
وكان المنتخب التونسي فاز في الجولات الاربع الماضية على كل من الجزائر 34-24 والسعودية 28-27 والكويت 22-17 والجزائر 30-23
وفي ما يلي النتائج الحاصلة وبرنامج باقي المقابلات
:
الأربعاء 20 نوفمبر 2024
تونس - الجزائر 30-23
السعودية - الكويت 30-26
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
السعودية - الجزائر 30-25
تونس - الكويت 22-17
الأحد 17 نوفمبر 2024
الكويت 29 - 19 الجزائر
تونس 28 - 27 السعودية
السبت 16 نوفمبر 2024
تونس 34 - 24 الجزائر
الكويت 16 - 29 السعودية
الجمعة 22 نوفمبر 2024
الكويت - الجزائر 16-20
السعودية - تونس 27-31
السبت 23 نوفمبر 2024
السعودية - الجزائر
الكويت - تونس
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