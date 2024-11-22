البطولة العربية لكرة اليد لمنتخبات الاشبال - المنتخب التونسي يواصل سيطرته بتحقيق الفوز الخامس على التوالي

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واصل المنتخب التونسي لكرة اليد مواليد 2008 سيطرته على منافسات البطولة العربية لمنتخبات الاشبال المقامة

الى غاية يوم غد السبت بمدينة الحمامات وذلك بعد ان حقق اليوم الجمعة فوزه الخامس على التوالي بتغلبه على نظيره السعودي 31-27

وكان المنتخب التونسي فاز في الجولات الاربع الماضية على كل من الجزائر 34-24 والسعودية 28-27 والكويت 22-17 والجزائر 30-23

وفي ما يلي النتائج الحاصلة وبرنامج باقي المقابلات



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الأربعاء 20 نوفمبر 2024

تونس - الجزائر 30-23

السعودية - الكويت 30-26



الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

السعودية - الجزائر 30-25

تونس - الكويت 22-17



الأحد 17 نوفمبر 2024

الكويت 29 - 19 الجزائر

تونس 28 - 27 السعودية

السبت 16 نوفمبر 2024

تونس 34 - 24 الجزائر

الكويت 16 - 29 السعودية



الجمعة 22 نوفمبر 2024

الكويت - الجزائر 16-20

السعودية - تونس 27-31



السبت 23 نوفمبر 2024

السعودية - الجزائر

الكويت - تونس