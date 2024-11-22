ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة ياذن بفتح بحث عدلي في شبهات فساد مالي واداري تعلقت بضيعتي بدرونة وشمتو

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أذن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بفتح بحث عدلي في شبهات فساد مالي واداري تعلقت بضيعتي بدرونة وشمتو التابعتين لديوان الاراضي الدولية، حيث باشرت فرق الابحاث والتفتيش بكل من غار الدماء وجندوبة ابحاث عدلية تتعلق باخلالات وتجاوزات مرتكبة في حق المركبات الدولية شمتو من معتمدية وادي مليز وبدرونة من معتمدية بوسالم التابعتين لديوان الاراضي الدولية.



واستندت الابحاث إلى اذن قضائي يتعلق بفتح بحث عدلي صادر عن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، وذلك اثر ورود معلومات مفادها وجود شبهات فساد مالي واداري بكلا المركبين الفلاحيين وتعهيد كل فرقتي الابحاث والتفتيش في كل من غار الدماء وجندوبة كل فيما يخصّه باجراء الابحاث اللازمة واستكمالها واحالتها على النيابة العمومية لتقرر ما تراه مناسبا وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة علاء العوادي لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة.

وكانت لجنة جهوية ترأسها والي الجهة هشام الحسومي قد عاينت خلال زيارات ميدانية شملت المركبات الفلاحية الثلاثة ( شمتو وبدرونة والكدية ) جملة من الاخلالات والتجاوزات المرتكبة لهذه المركبات اثرت على انتاجيتها ومردويتها وساهمت ايضا في تراكم مديونيتها التي ناهزت 60 مليون دينار رغم ما تكتلكه من امكانات ومساحات من الاراضي الخصبة تناهز 5500 هكتار وفق تقارير ادارية صادرة في الغرض.



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ووفق مصدر اداري فقد عاين والي الجهة ومرافيقه من مسؤولين امنيين واداريين حزمة من الاخلالات والتجاوزات من بينها حرق كمية معتبرة من البذور وعدم تطابق مداخيل المركبات الفلاحية مع ما تمتلكه من مساحات واشجار مثمرة وعدم اخضاع البيوعات إلى الاجراءات القانونية المتعلقة بقانون الصفقات العمومية واهمال لسيارات وظيفية وتضخيم في فواتير الاعاشة والشراءات وكراء المعدات الفلاحية واهمال لقطيع الابقار والاغنام ومنتجات المركبات من الأشجار المثمرة والبنايات واستيلاءات على مساكن الديوان واجزاء من اراضيه وممتلكاته كما تم الكشف عن مقبرة مخصصة لدفن عشرات الابقار وغيرها

وانتهت تلك الزيارات بالاذن باجراء تدقيق مالي واداري يشمل المركبات الثلاث من قبل الادارة توصلا إلى فهم طبيعة نزيف الخسائر التي تطال مثل هذه المؤسسات واعادة احيائها، والاذن بفتح بحث عدلي في مركبات شمتو وبدرونة من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.