الرابطة 2: حكام مباريات الجولة السادسة

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في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة السادسة لبطولة الربطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 23 والأحد 24 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال :



المجموعة الأولى:

السبت 23 نوفمبر 2024:



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في ملعب فرحات حشاد باريانة

الجمعية الرياضية باريانة - النجم الرياضي الرادسي

الحكم: رضا الشويحي

في ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة - المستقبل الرياضي بالمرسى

الحكم: محمد العاقل

في ملعب قربة البلدي

النادي الرياضي القربي - نادي سبورتينغ المكنين

الحكم: مجدي بالاغة

في ملعب حمام سوسة المعشب

الأمل الرياضي بحمام سوسة - جندوبة الرياضية

الحكم: حسام الحاج علي

في ملعب القلعة الصغرى المعشب

القلعة الرياضية - الهلال الرياضي بمساكن

الحكم: منتصر بالعربي



الأحد 24 نوفمبر 2024:

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - النادي الرياضي بحمام الأنف

الحكم: سمير العونلي

في ملعب حمودة الحداد بمقرين

جمعية مقرين الرياضية - المستقبل الرياضي بوادي الليل

الحكم: فؤاد التوتي



المجموعة الثانية:

السبت 23 نوفمبر 2024:

في الملعب البلدي بالرديف

الهلال الرياضي بالرديف - الأمل الرياضي بجربة

الحكم: وائل العجنقي



الأحد 24 نوفمبر 2024:

في ملعب حمدة العواني بالقيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية - الهلال الرياضي الشابي

الحكم: الشاذلي الشرفي

في ملعب ساقية الداير الاصطناعي

التقدم الرياضي بساقية الداير - سكك الحديد الصفاقسي

الحكم: أشرف الحركاتي

في ملعب 2 مارس بصفاقس

نادي المحيط القرقني - الكوكب الرياضي بعقارب

الحكم: محمد علي قروية

في ملعب القصرين المعشب

المستقبل الرياضي بالقصرين - أولمبيك سيدي بوزيد

الحكم: خالد قويدر

في ملعب جلمة الاصطناعي

النسر الرياضي بجلمة - البعث الرياضي ببوحجلة

الحكم: أحمد الذوادي

في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي - الأمل الرياضي بالرقبة

الحكم: أسامة شريط