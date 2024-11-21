الرابطة 2: حكام مباريات الجولة السادسة
في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة السادسة لبطولة الربطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 23 والأحد 24 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال :
المجموعة الأولى:
السبت 23 نوفمبر 2024:
المجموعة الأولى:
السبت 23 نوفمبر 2024:
في ملعب فرحات حشاد باريانة
الجمعية الرياضية باريانة - النجم الرياضي الرادسي
الحكم: رضا الشويحي
في ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة - المستقبل الرياضي بالمرسى
الحكم: محمد العاقل
في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي - نادي سبورتينغ المكنين
الحكم: مجدي بالاغة
في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة - جندوبة الرياضية
الحكم: حسام الحاج علي
في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية - الهلال الرياضي بمساكن
الحكم: منتصر بالعربي
الأحد 24 نوفمبر 2024:
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - النادي الرياضي بحمام الأنف
الحكم: سمير العونلي
في ملعب حمودة الحداد بمقرين
جمعية مقرين الرياضية - المستقبل الرياضي بوادي الليل
الحكم: فؤاد التوتي
المجموعة الثانية:
السبت 23 نوفمبر 2024:
في الملعب البلدي بالرديف
الهلال الرياضي بالرديف - الأمل الرياضي بجربة
الحكم: وائل العجنقي
الأحد 24 نوفمبر 2024:
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - الهلال الرياضي الشابي
الحكم: الشاذلي الشرفي
في ملعب ساقية الداير الاصطناعي
التقدم الرياضي بساقية الداير - سكك الحديد الصفاقسي
الحكم: أشرف الحركاتي
في ملعب 2 مارس بصفاقس
نادي المحيط القرقني - الكوكب الرياضي بعقارب
الحكم: محمد علي قروية
في ملعب القصرين المعشب
المستقبل الرياضي بالقصرين - أولمبيك سيدي بوزيد
الحكم: خالد قويدر
في ملعب جلمة الاصطناعي
النسر الرياضي بجلمة - البعث الرياضي ببوحجلة
الحكم: أحمد الذوادي
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي - الأمل الرياضي بالرقبة
الحكم: أسامة شريط
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