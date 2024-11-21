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الرابطة 2: حكام مباريات الجولة السادسة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Novembre 2024 - 20:34 قراءة: 1 د, 19 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة السادسة لبطولة الربطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 23 والأحد 24 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال :

المجموعة الأولى:
السبت 23 نوفمبر 2024:
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في ملعب فرحات حشاد باريانة
الجمعية الرياضية باريانة - النجم الرياضي الرادسي
الحكم: رضا الشويحي
في ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة - المستقبل الرياضي بالمرسى
الحكم: محمد العاقل
في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي - نادي سبورتينغ المكنين
الحكم: مجدي بالاغة
في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة - جندوبة الرياضية
الحكم: حسام الحاج علي
في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية - الهلال الرياضي بمساكن
الحكم: منتصر بالعربي

الأحد 24 نوفمبر 2024:
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - النادي الرياضي بحمام الأنف
الحكم: سمير العونلي
في ملعب حمودة الحداد بمقرين
جمعية مقرين الرياضية - المستقبل الرياضي بوادي الليل
الحكم: فؤاد التوتي

المجموعة الثانية:
السبت 23 نوفمبر 2024:
في الملعب البلدي بالرديف
الهلال الرياضي بالرديف - الأمل الرياضي بجربة
الحكم: وائل العجنقي

الأحد 24 نوفمبر 2024:
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - الهلال الرياضي الشابي
الحكم: الشاذلي الشرفي
في ملعب ساقية الداير الاصطناعي
التقدم الرياضي بساقية الداير - سكك الحديد الصفاقسي
الحكم: أشرف الحركاتي
في ملعب 2 مارس بصفاقس
نادي المحيط القرقني - الكوكب الرياضي بعقارب
الحكم: محمد علي قروية
في ملعب القصرين المعشب
المستقبل الرياضي بالقصرين - أولمبيك سيدي بوزيد
الحكم: خالد قويدر
في ملعب جلمة الاصطناعي
النسر الرياضي بجلمة - البعث الرياضي ببوحجلة
الحكم: أحمد الذوادي
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي - الأمل الرياضي بالرقبة
الحكم: أسامة شريط


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