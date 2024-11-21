وزير الصحة يبحث مع سفيرة فرنسا بتونس عددا من الملفات الصحية المشتركة

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تناول وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، في لقاء جمعه أمس الإربعاء، بسفيرة فرنسا بتونس آن غيغان، تقدّم تنفيذ جملة من المشاريع المشتركة وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين وتطوير الرعاية الصحية العلاجية والطبّ البعادي بالإضافة إلى عدد من الملفات الصحية الأخرى، وفق ما جاء في بلاغ نشر، مساء أمس، على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".



وتابع اللقاء تنفيذ المشاريع الصحية المشتركة المتعلّقة باستكمال المستشفيين متعدّدي الاختصاصات في ولايتي قفصة وسيدي بوزيد وبناء وتجهيز مستشفيات جهوية بمعتمديتي الرقاب والمكناسي، فضلا عن تطوير الرعاية الصحيّة لكبار السن.





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كما بحث الجانبان سبل دعم زراعة الأعضاء، وتعزيز التكوين وتطوير الأنظمة المعلوماتية في المجال، فضلا عن تطوير الطب البعادي وتحديث النظام المعلوماتي عبر التركيز على تبادل وتخزين الصور الطبية باستخدام تقنيات متقدمة وتحديث النظام المعلوماتي الاستشفائي لتسهيل الخدمات الصحية.



وأبرز وزير الصحة التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مقومات التغطية الصحية الشاملة وتعزيز النفاذ للخدمات الصحية من خلال استكمال تنفيذ المشاريع الصحية الكبرى، منوّها بمستوى التعاون مع فرنسا خاصة في مجالات البنية التحتية وتطوير الأنظمة الصحية.



من جهتها، أكدت سفيرة فرنسا بتونس، استعداد بلادها لمواصلة دعم المشاريع الصحية التونسية، وتعزيز الشراكة بما يخدم مصالح البلدين.





