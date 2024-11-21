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نظمت الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س.و.س"، اليوم الخميس، بمركز التكوين الفلاحي بالقنطرة من معتمدية سليانة الجنوبية الملتقى الوطني الأول لمستفيدي ومستفيدات برنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال تحت شعار "شركاء في التقييم والتخطيط" بحضور أكثر من 70 مشاركا بين مستفيدين وأخصائيين اجتماعيين من قرى "س.و.س"الأربع.



وذكر مدير قرية الأطفال "س.و.س" سليانة، عاطف اللبادي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن برنامج دعم الأسرة يهدف إلى وقاية الأسر من التفكك وحماية الأطفال من التشرد، مشيرا إلى أنّ عدد المستفيدين بلغ مع موفى سنة 2024 أكثر من 4 آلاف مستفيد من عدة مناطق على غرار العلا من ولاية القيروان وحاسي الفريد من ولاية القصرين.

وأضاف أن البرنامج يؤدي جملة من الخدمات ويوفر للعائلات وأبنائها دعما ماديا وخدماتيا بهدف الرفع من نسبة النجاح المدرسي خاصة في الأقسام النهائية، والحدّ من نسبة الخطر على الأطفال واحتضانهم.



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وكشف اللبادي أن عدد المستفيدين بولاية سليانة بلغ 900 مشتركا، مؤكدا التطلّع إلى بلوغ أكثر من 1300 مشتركا والتوسع أكثر ببقية ولايات الشمال الغربي خلال سنة 2025.