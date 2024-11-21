الرابطة 1: حكام مباريات الجولة التاسعة
في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور ايام الجمعة 22 والسبت 23 والاحد 24 نوفمبر الجاري //
الجمعة 22 نوفمبر 2024
ملعب بن قردان الاصطناعي (س14):
الجمعة 22 نوفمبر 2024
ملعب بن قردان الاصطناعي (س14):
اتحاد بن قردان - الترجي الرياضي الحكم / حسام بولعراس
السبت 23 نوفمبر 2024
ملعب زويتن (س14)
شبيبة العمران - نجم المتلوي الحكم / هيثم الطرابلسي
ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س14)
النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين الحكم / عبد الحميد بدر الدين
ملعب قابس (س14)
مستقبل قابس - النادي البنزرتي الحكم / حمزة جعيد
ملعب حمادي العقربي برادس (س16 و30دق دون حضور جمهور)
النادي الافريقي - مستقبل سليمان الحكم / اسامة بن اسحاق
الاحد 24 نوفمبر 2024
في ملعب يحدد لاحقا (س14)
الاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري الحكم / باسم بلعيد
ملعب قفصة (س14)
قوافل قفصة - الملعب التونسي الحكم / حسام النايلي
ملعب جرجيس (س14)
الترجي الجرجيسي - النجم الساحلي الحكم / وليد المنصري
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