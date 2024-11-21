الرابطة 1: حكام مباريات الجولة التاسعة

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في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور ايام الجمعة 22 والسبت 23 والاحد 24 نوفمبر الجاري //



الجمعة 22 نوفمبر 2024

ملعب بن قردان الاصطناعي (س14):



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اتحاد بن قردان - الترجي الرياضي الحكم / حسام بولعراس



السبت 23 نوفمبر 2024

ملعب زويتن (س14)

شبيبة العمران - نجم المتلوي الحكم / هيثم الطرابلسي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س14)

النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين الحكم / عبد الحميد بدر الدين

ملعب قابس (س14)

مستقبل قابس - النادي البنزرتي الحكم / حمزة جعيد

ملعب حمادي العقربي برادس (س16 و30دق دون حضور جمهور)

النادي الافريقي - مستقبل سليمان الحكم / اسامة بن اسحاق



الاحد 24 نوفمبر 2024

في ملعب يحدد لاحقا (س14)

الاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري الحكم / باسم بلعيد

ملعب قفصة (س14)

قوافل قفصة - الملعب التونسي الحكم / حسام النايلي

ملعب جرجيس (س14)

الترجي الجرجيسي - النجم الساحلي الحكم / وليد المنصري