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الرابطة 1: حكام مباريات الجولة التاسعة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Novembre 2024 - 13:07 قراءة: 0 د, 47 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور ايام الجمعة 22 والسبت 23 والاحد 24 نوفمبر الجاري //

الجمعة 22 نوفمبر 2024
ملعب بن قردان الاصطناعي (س14):
...

اتحاد بن قردان - الترجي الرياضي الحكم / حسام بولعراس

السبت 23 نوفمبر 2024
ملعب زويتن (س14)
شبيبة العمران - نجم المتلوي الحكم / هيثم الطرابلسي
ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س14)
النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين الحكم / عبد الحميد بدر الدين
ملعب قابس (س14)
مستقبل قابس - النادي البنزرتي الحكم / حمزة جعيد
ملعب حمادي العقربي برادس (س16 و30دق دون حضور جمهور)
النادي الافريقي - مستقبل سليمان الحكم / اسامة بن اسحاق

الاحد 24 نوفمبر 2024
في ملعب يحدد لاحقا (س14)
الاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري الحكم / باسم بلعيد
ملعب قفصة (س14)
قوافل قفصة - الملعب التونسي الحكم / حسام النايلي
ملعب جرجيس (س14)
الترجي الجرجيسي - النجم الساحلي الحكم / وليد المنصري


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