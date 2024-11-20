بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة 10-الدفعة1): النتائج والترتيب
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مقابلات الدفعة الاولى من الجولة العاشرة ذهابا لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) التي دارت اليوم الاربعاء :
قاعة رشاد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - النادي الافريقي 18-24
قاعة رشاد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - النادي الافريقي 18-24
قاعة بني خيار
بعث بني خيار - الترجي الرياضي 30-31
قاعة سوسة الاولمبية
النجم الساحلي - سبورتينغ المكنين 24-22
قاعة طبلبة
نسر طبلبة - الاتحاد الرياضي بمنزل تميم 30-31
قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت - نادي كرة اليد بجمال 26-27
الخميس 21 نوفمبر 2024
قاعة الحمامات س 16
جمعية الحمامات - هلال مساكن
الترتيب
ن ل
الترجي الرياضي 28 10
النادي الافريقي 27 10
نادي ساقية الزيت 26 10
مكارم المهدية 24 10
ن.ك اليد بجمال 23 10
بعث بني خيار 20 10
النجم الساحلي 18 10
جمعية الحمامات 15 9
هلال مساكن 14 9
سبورتينغ المكنين 14 10
نسر طبلبة 14 10
اتحاد منزل تميم 12 10
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