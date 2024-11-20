منوبة: الإحتفاظ بشخصين من أجل "التنقيب على الآثار" وحجز 10 قطع يشتبه في كونها أثرية

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أذنت النيابة العمومية بمنوبة، بالإحتفاظ بشخصين من أجل "التنقيب على الآثار" وإدراج آخر بالتفتيش، وذلك بعد أن تم حجز 10 قطع يشتبه في كونها أثرية.



وأوضحت الادارة العامة للأمن الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، أن الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الإٍرشاد بمنوبة، توفرت لديها معلومات مفادها وجود حفرة مسترابة داخل مدبغة قديمة ومهجورة بالجهة، وبتنقلها معية فرقة الشرطة العدلية بمنوبة على عين المكان، عُثر على حفرة بعمق مترين يوجد داخلها 10 قطع يشتبه في كونها أثرية.





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وأضافت أنه تم ضبط شخص مكلف بحراسة المكان بحوزته مجموعة من أدوات الحفر، ليقع إثر جملة من التحريات القبض على شخص آخر وإدراج ثالث بالتفتيش، مشيرة الى أن الأبحاث متواصلة.

