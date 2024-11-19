عدد عمليّات الدفع باستخدام البطاقات البنكية ناهز 121،2 مليون عمليّة موفى سبتمبر 2024

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ناهز عدد عمليّات الدفع باستخدام البطاقات البنكية، إلى موفى سبتمبر 2024، نحو 121،2 مليون عمليّة، في تونس، بقيمة جملية قدّرت ب20917،7 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 8،1 بالمائة في عدد المعاملات و9،9 بالمائة على مستوى القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.



واستخدمت هذه المعاملات، في 62 بالمائة، لسحب الأموال بدرجة أولى، والدفع (38 بالمائة) بدرجة ثانية، وفق "نشرة الدفوعات في أرقام في تونس" الصادرة ،الثلاثاء، عن البنك المركزي التونسي.





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وأشارت مؤسسة الإصدار إلى تراجع عدد البطاقات البنكية ب9،8 بالمائة، ليصل إلى 6361 ألف بطاقة، مقارنة بموفى ديسمبر 2023، مقابل تزايد عدد الموزّعات الآلية للأوراق النقدية والموزعات الآلية للبنوك ب 2،5 بالمائة، ليقدّر هذه الموزّعات مجتمعة ب3287 موزّع.



وبخصوص الدفع الجوّال، فقد تضاعف عددها بعشر مرّات ليمر من 159 ألف عمليّة في موفي سبتمبر 2023، بقيمة 37،8 مليون دينار، إلى 1،6 مليون عمليّة، بقيمة 232،7 مليون دينار، موفى سبتمبر 2024.



في ما يتعلّق بالدفع لالكتروني، أفاد البنك المركزي، ارتفاعاها بنسبة 10،5 بالمائة على مستوى العددن إلى 14،8 مليون عمليّة، وبنسبة 2،3 بالمائة على مستوى القيمة، في حدود 908،9 مليون دينار.



والجدير بالذكر فإنّ تونس تعد، حاليا، نحو 1210 موقعا تجاريا نشطا و38،2 مليون جهاز طرفي.



وفيما يتعلق بدفوعات الجوار لاحظ البنك المركزي تزايدها، بنسبة 14،1 بالمائة، على مستوى العدد (31،3 مليون عملية)، وبنسبة 11،2 بالمائة، على مستوى القيمة (3965 مليون دينار).



وأشار البنك المركزي إلى تطوّر عدد العمليّات، التّي جرى تنفيذها باعتماد سبل المقاصّة، بعد تسجيل زيادة في عدد عمليّات الاقتطاع، بنسبة 22،2 بالمائة (4،86 مليون عمليّة)، بقيمة جملية في حدود 18373،39 مليون دينار مع نسبة رفض في حدود 43،47 بالمائة، على مستوى العدد، وبنسبة 6،55 بالمائة على مستوى القيمة.



كما زاد الدفع باعتماد التحويلات بنسبة 2،7 بالمائة (25،5 مليون عملية)، بقيمة جملية قدّرت ب40851،17 مليون دينار، وبنسبة رفض في حدود 0،43 بالمائة، في ما يتعلّق بالعدد، وبنسبة 0،11 بالمائة في ما يتعلّق بالقيمة.



وابرزت معطيات البنك المركزي تطور عدد عمليّات الدفع باعتماد "الكمبيال" بنسبة 0،7 بالمائة (1،3 مليون عمليّة)، بقيمة 25087،8 مليون دينار، مقابل تراجع الدفع بواسطة الشيك، إلى 18،52 مليون عمليّة، بقيمة 95616،86 مليون دينار.



وارتفعت نسبة رفض الدفع باعتماد "الكمبيال" و"الشيك"، على التوالي، ب8،11 بالمائة و 2،43 بالمائة في ما يهم القيمة، و بنسبة 10،95 بالمائة و1،47 المائة، في ما يهم العدد، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024.

