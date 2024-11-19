البطولة العربية لكرة اليد لمنتخبات الاشبال - المنتخب التونسي يحقق الفوز الثالث على التوالي

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حقق المنتخب التونسي لكرة اليد مواليد 2008 فوزه الثالث على التوالي في البطولة العربية لمنتخبات الاشبال المقامة بمدينة الحمامات الى غاية 23 نوفمبر الحالي وذلك عقب فوزه على نظيره الكويتي 22-17 اليوم الثلاثاء.

وكان المنتخب التونسي فاز في الجولتين الاوليين على كل من الجزائر 34-24 والسعودية 28-27

وفي ما يلي النتائج الحاصلة وبرنامج باقي المقابلات:

اليوم الرابع



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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

السعودية - الجزائر 30-25

تونس - الكويت 22-17

اليوم الأول

السبت 16 نوفمبر 2024:

تونس 34 - 24 الجزائر

الكويت 16 - 29 السعودية



اليوم الثاني

الأحد 17 نوفمبر 2024

الكويت 29 - 19 الجزائر

تونس 28 - 27 السعودية



اليوم الخامس

الأربعاء 20 نوفمبر 2024

تونس - الجزائر

السعودية - الكويت



اليوم السادس (راحة)



اليوم السابع

الجمعة 22 نوفمبر 2024

الكويت - الجزائر

السعودية - تونس



اليوم الثامن

السبت 23 نوفمبر 2024

السعودية - الجزائر

الكويت - تونس



