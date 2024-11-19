سيدي بوزيد: دورة تكوينية في مجال مرافقة ودعم المشاريع المجدّدة ببادرة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

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تتواصل، بمحضنة المؤسسات بسيدي بوزيد، فعاليات دورة تكوينية في مجال مرافقة ودعم المشاريع المجددة لفائدة 22 شاب من باعثي المشاريع المجددة (في مرحلة ما قبل الإنشاء أو الشركات الناشئة)ـ وذلك ببادرة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.



وبيّن مدير محضنة المؤسسات بسيدي بوزيد، كمال ظاهري، في تصريح لوكالة "وات"، اليوم الثلاثاء، أن هذه الدورة تهدف بالأساس إلى مزيد تعزيز الاستثمار، ودعم رواد الأعمال من الشباب الباعثين في القطاعات الواعدة، وحصولهم على علامة والاستفادة من الحوافز والامتيازات التي توفّرها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.





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يشار إلى أن هذه الدورة، التي انطلقت أمس الاثنين وتتواصل الى 22 نوفمبر الجاري، ستتناول عدة مواضيع تتعلق بمراحل بعث المؤسسات الناشئة، وفرص التمويل المتاحة للمؤسسات الناشئة، وتثمين الابتكار، والتثقيف حول فرص التواصل وتبادل الخبرات، وسيؤمن برنامجها ويثريه عديد الخبراء في المجال.



