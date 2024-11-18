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بنزرت: تحرير 25 محضرا اقتصاديا وإزالة أكثر من 40 نقطة انتصاب فوضوي خلال حملة رقابية بالسوق الأسبوعية بالعالية

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Bookmark article    Publié le Lundi 18 Novembre 2024 - 21:10 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أفضت حملة رقابية جهوية موسعة انتظمت، اليوم الاثنين، بالسوق الأسبوعية بمعتمدية العالية الى تحرير 25 محضرا اقتصاديا، وإزالة أكثر من 40 موضع انتصاب فوضوي، فضلا عن حجز 11 آلة وزن غير قانونية سيتم اتلافها، وكميات هامة من الموز مجهول المصدر ومن البطاطا المقطّعة المعدة للقلي، حسب المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وبيّن البجاوي، في تصريح لوكالة "وات"، أن المحاضر المسجلة من قبل الهياكل الرقابية التابعة لمصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت ومنطقة الأمن الوطني براس الجبل ومعتمدية العالية تعلّقت بالخصوص بعدم اشهار الاسعار، وعدم مسك فواتير الشراء، ومسك واستعمال آلات وزن غير قانونية، والإشهار الكاذب
وأشار إلى أنّ الحملة تندرج في إطار سلسلة الحملات الدورية واليومية الهادفة للحدّ من مظاهر الاحتكار والمضاربة في مختلف المواد الاستهلاكية ولاسيما منها المدعمة او التي تشهد نقصا في الأسواق والمحلات التجارية بالتفصيل والجملة.


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