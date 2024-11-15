بنزرت: تركيز نقطة مباشرة لبيع البطاطا بالتفصيل بالسوق البلدي بمنزل بورقيبة في إطار التصدي لمظاهر المضاربة والاحتكار

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ركّزت الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت، اليوم الجمعة، نقطة بيع مباشرة للبطاطا بفضاء السوق البلدي بمنزل بورقيبة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية والجهوية للتصدي لجميع مظاهر المضاربة والاحتكار للمواد الإستهلاكية ولاسيما منها المنتجات الفلاحية الطازجة، وفق المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي



وأكّد البجاوي، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ تركيز هذه النقطة أسهم في تعديل الاسعار داخل السوق، وتوفير البطاطا للمستهلكين بأسعار القانونية، مع القطع مع جميع حالات الاحتكار والبيع المشروط والترفيع في اسعار هذا المنتوج.





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ولاحظ أن هذه المبادرة لاقت إستحسان المواطنين وايضا المهنيين، وسيتم العمل على إحداث نقاط اخرى موازية في بقية الاسواق البلدية بالولاية، مشيرا، في سياق متّصل، إلى أنّ مصالح التجارة أشرفت على مراقبة وتوزيع 10 أطنان من البطاطا بسوق الجملة للخضر والغلال بجرزونة.

وأشار، في ذات السياق، إلى تواصل الحملات الرقابية المشتركة في مختلف مناطق الولاية للتصدي لجميع اشكال التعدي على حقوق المستهلكين والإقتصاد الوطني، تحت إشراف رئيس اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية والي بنزرت، سالم بن يعقوب، وبمشاركة المصالح الرقابية الجهوية والمحلية من ممثلي الإدارة الجهوية للتجارة والهياكل الأمنية بمختلف الاختصاصات، والشرطة البلدية، ومصالح المعتمدية والبلدية، والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببنزرت.

وشملت الحملات الرقابيّة اليوم الأسواق البلدية، والمحلات التجارية، وتجار الجملة الناشطين خاصة في مجالات بيع الخضر والغلال واللحوم الحمراء والسمك والمساحات الكبرى بكل من بنزرت وتسكراية والزواوين وجرزونة وعوسجة، وأفضت إلى تحرير 36مخالفة إقتصادية تعلقت اغلبها بعدم إشهار الاسعار، وإخفاء السلع والبيع المشروط وعدم مسك فواتير الشراء.

وأسفرت الحملات أيضا عن حجز 4 آلات وزن غير قانونية تقرّر إتلافها، وحجز كميات هامة من البطاطا وبعض المنتجات الاخرى التي تمت إعادة ضخها في المسالك القانونية لفائدة المستهلكين، وتحرير 84 محضر معاينة للهيئة الجهوية لسلامة المنتوجات الغذائية سيتم تباعا إتخاذ الإجراءات الزجرية في شأن اصحابها، فضلا عن إزالة اكثر من 43 نقطة بيع فوضوية.

يشار ان اللجنة الرقابية الجهوية المشتركة تتكوّن من 8 فرق جهوية تابعة لإدارتي التجارة وهيئة سلامة المواد الغذائية معززة بعدد من الفرق الامنية.