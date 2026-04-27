برونزية لأحمد العبيدي في بطولة إفريقيا للجمباز الفني

أحرز اللاعب التونسي أحمد العبيدي الميدالية البرونزية في نهائي طاولة القفز (صنف الأكابر)، ضمن منافسات النسخة التاسعة عشرة من بطولة إفريقيا للجمباز الفني للأكابر والأواسط، المقامة بـياوندي.

وعادت الميدالية الذهبية للمغربي حمزة الحسيني، فيما أحرز المصري مصطفى أحمد الميدالية الفضية.


حصيلة تونس في البطولة

أنهى المنتخب التونسي مشاركته برصيد 3 ميداليات برونزية، جاءت كالتالي:


* أحمد العبيدي (طاولة القفز – أكابر)
* طه خليل الكميتي (الحركات الأرضية – أواسط)
* مريم الفقي (المتوازي مختلف الارتفاع – وسطيات)


وشاركت تونس في هذه البطولة بـ7 لاعبين وهم:

* طه خليل الكميتي (أواسط)
* مريم الفقي، ليندا بن غربال، دينا الصفدي (وسطيات)
* المؤتمن بالله الجلاصي، أحمد العبيدي، لؤي الساحلي (أكابر)



وتندرج هذه المشاركة ضمن البطولة الإفريقية التي احتضنتها ياوندي، وشهدت تنافسًا بين نخبة لاعبي الجمباز في القارة الإفريقية.
