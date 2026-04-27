برونزية لأحمد العبيدي في بطولة إفريقيا للجمباز الفني

حصيلة تونس في البطولة



أحرز اللاعب التونسي أحمد العبيدي الميدالية البرونزية في نهائي طاولة القفز (صنف الأكابر)، ضمن منافسات النسخة التاسعة عشرة من بطولة إفريقيا للجمباز الفني للأكابر والأواسط، المقامة بـياوندي.وعادت الميدالية الذهبية للمغربي حمزة الحسيني، فيما أحرز المصري مصطفى أحمد الميدالية الفضية.أنهى المنتخب التونسي مشاركته برصيدميداليات برونزية، جاءت كالتالي:* أحمد العبيدي (طاولة القفز – أكابر)* طه خليل الكميتي (الحركات الأرضية – أواسط)* مريم الفقي (المتوازي مختلف الارتفاع – وسطيات)وشاركت تونس في هذه البطولة بـلاعبين وهم:* طه خليل الكميتي (أواسط)* مريم الفقي، ليندا بن غربال، دينا الصفدي (وسطيات)* المؤتمن بالله الجلاصي، أحمد العبيدي، لؤي الساحلي (أكابر)وتندرج هذه المشاركة ضمن البطولة الإفريقية التي احتضنتها ياوندي، وشهدت تنافسًا بين نخبة لاعبي الجمباز في القارة الإفريقية.