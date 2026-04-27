الإمارات: الاعتداءات الإيرانية تقوض فرص الابتكار

ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الاثنين، جاء ذلك في بيان ألقاه السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال الدورة الاستثنائية لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المنعقدة في جنيف.وأكد المشرخ أن "هذه الاعتداءات تهدد بشكل مباشر النماذج التنموية القائمة على الابتكار والانفتاح، وفي مقدمتها نموذج دولة الإمارات الذي يرتكز على الانفتاح والابتكار والتعاون الدولي"، مشيرا في الوقت ذاته التزام دولة الإمارات المستمر بتعزيز منظومة الملكية الفكرية باعتبارها محرّكاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة.وأشار إلى أن تقويض الاستقرار الإقليمي ينعكس سلبا على تدفقات الاستثمار في الاقتصاد المعرفي، ويحد من فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا والإبداع، ويضعف الثقة التي تعد أساسا لحماية الملكية الفكرية على المستوى الدولي، موضحا أن الملكية الفكرية تمثّل جسرا حيويا للتعاون، وعنصرا أساسيا في تمكين الاقتصادات القائمة على المعرفة والابتكار.وشدد على أن دولة الإمارات تواصل التزامها بتعزيز منظومة الملكية الفكرية، ودعم المبتكرين وتطوير بيئة محفزة للإبداع بالتوازي مع جهودها الرامية إلى حماية الاستقرار الإقليمي وترسيخ الأمن.وأوضح المشرخ أن دولة الإمارات تواصل دعمها الراسخ للمبدعين والمبتكرين، مع تعزيز شراكتها مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والدول الأعضاء فيها، بما يسهم في دفع جهود التنمية المستدامة.وهنّأ دارين تانج بمناسبة إعادة انتخابه مديرا عاما للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لولاية ثانية مدتها 6 سنوات، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته المنظمة في عهده، لا سيما في ترسيخ دور الابتكار والملكية الفكرية في صميم جهود التنمية العالمية.وجددت دولة الإمارات تأكيدها على أهمية تعزيز العمل متعدّد الأطراف، وتشجيع الحوار البناء، وتغليب الحلول السلمية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للجميع.يشار إلى أن دول الخليج العربية والأردن تعرضت لهجمات من إيران بعد قيام إسرائيل والولايات المتحدة بشن هجمات عليها في الثامن والعشرين من شهر فيفري الماضي، الحقت أضرارا بمنشآتها وبنيتها التحتية، مما يشكل خرقاً للقوانين والمواثيق الدولية.