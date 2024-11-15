توزر: عروض مسرحية قدم فيها الأطفال مشاغل الانسان وهمومه وقضية فلسطين في المهرجان الوطني للمسرح بالمدارس الابتدائية

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/jerid1040.jpg width=100 align=left border=0>

تحتضن مدينة توزر على مدى ثلاثة أيام من 15 إلى 17 نوفمبر المهرجان الوطني للمسرح بالمدارس الابتدائية بمشاركة 26 فريقا من مدارس ابتدائية تمثل 26 مندوبية جهوية للتربية وذلك بتقديم العروض المسرحية تباعا، تتخللها فقرات تنشيطية.



ويندرج المهرجان ضمن المحطات الكبرى التي رسمتها وزارة التربية بالمرحلة الابتدائية والذي يضم أربعة ملتقيات وطنية من بينها هذا المهرجان وفق ما ذكرته المدير العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادية العياري، موضحة أن المنافسات انطلقت على المستوى الجهوي في مرحلة أولى توجت بمشاركة الأعمال الفائزة جهويا في المهرجان الوطني.

وأضافت أن لجنة التحكيم تضم كفاءات من وزارة التربية وسيقع الاستناد إلى مقاييس مضبوطة تراعي خصوصية المرحلة الابتدائية، وأكدت أن المهرجان يعد فرصة للالتقاء بين تلاميذ المرحلة الابتدائي من مختلف الولايات وتقاسم التجارب وتقديم خبرات المربين في إدارة النوادي الثقافية.



...





ولفتت إلى أهمية مثل هذه التظاهرات الثقافية في الحد من السلوكيات الخطرة على غرار العنف المدرسي مذكرة ببرامج تنجزها وزارة التربية مع عدة شركاء في هذا السياق هدفها تنشيط الحياة المدرسية بالمدارس الابتدائية.



وأشارت إلى جهود وزارة التربية في تعميم تركيز النوادي بالمدارس الابتدائية منوهة بأن اختيار النوادي لا يقتصر على المسرح بل يوجد السينما والصورة والكورال والموسيقى والمشاريع التربوية ونوادي الصحة والبيئة والمواطنة، مبينة أن تركيز النوادي يتم عادة حسب ميولات التلميذ وحاجياته البيداغوجية بعيدا عن الإلزام، وحسب إمكانيات وخصوصيات المنطقة التي توجد بها المدرسة الابتدائية مع مراعاة الاختلاف بين المناطق الحضرية والريفية.



واعتبر المندوب الجهوي للتربية بتوزر لطفي حمدة أن برنامج المهرجان يمزج بين التربوي والترفيهي حيث تتضمن عرضا عن كل مندوبية جهوية إلى جانب فقرات تنشيطية وسياحية لضيوف ولاية توزر. وتراوحت العروض التي قدمتها الفرق المشاركة في مضامين بين التربوي والاجتماعي والبيئي وبين تقديم قضايا إنسانية منها قضية الشعب الفلسطيني والتطرق إلى الظلم واغتصاب أرضه وسعى خلالها تلاميذ المدارس الابتدائية المشاركين إلى إطلاق مواهبهم في التعبير والإلقاء وتوظيف قدراتهم الصوتية والجسمانية لخدمة أهداف العرض المسرحي. وتحدث لوات عدد من التلاميذ المشاركين الذين قدموا عروضهم في اليوم الأول، مؤكدين قيمة المسرح في تدريب الطفل فنون الإلقاء وتسليحه بالشجاعة والثقة في النفس باعتبار أهمية هذه المهارات في العملية التربوية والتحصيل العلمي.