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التفاصيل الكاملة عن الموعد والقنوات الناقلة لنزال تايسون وجيك بول

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Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Novembre 2024 - 12:55 قراءة: 1 د, 9 ث
      
يترقب عشاق رياضة الملاكمة مواجهة من العيار الثقيل بين أسطورة اللعبة مايك تايسون وصانع المحتوى الشهير جيك بول وسيكون النزال المرتقب محط أنظار متابعي اللعبة خاصة أنه تأجل لعدة أشهر.

وتم تأجيل هذا النزال بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها تايسون (58 عاما) وأثرت على جاهزيته ليتم في النهاية الاستقرار على إقامة هذه المواجهة بعد 5 أشهر كاملة من التأجيل.

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وستكون حلبة "أي تي أند تي" بمدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية مسرحا للنزال الناري بين الثنائي والذي ينطلق في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت العالمي أي فجر يوم السبت 16 نوفمبر 2024.


وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية فإن هذه المواجهة من المقرر أن تجذب جمهورا عالميا يبلغ حوالي 300 مليون مشاهد.

وسيتم البث المباشر عالمي على منصة "Netflix" دون أي تكلفة إضافية للمشتركين بحسب ما أعلنت المنصة العالمية.

يذكر أن مايك تايسون يعود إلى الملاكمة الاحترافية لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين من الزمان بهذه المواجهة الاستثنائية أمام منافس أصغر منه بما يقرب من 31 عاما.


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