جيك بول يهزم مايك تايسون بإجماع الحكام في نزال أسطوري

حقق جيك بول الفوز على نظيره مايك تايسون بإجماع الحكام في النزال الأسطوري الذي جمع الملاكمين، فجر اليوم السبت.



وحقق جيك بول 79 نقطة مقابل 73 لمايك تايسون.





وقال جيك بول بعد الفوز: "صفقوا لمايك تايسون، إنه الأفضل على الإطلاق، أصعب رجل على هذا الكوكب، لقد كان أصعب بكثير مما توقعت".وظهر مايك تايسون بشكل رائع وبادل جيك بول الضربات، رغم الخوف الذي صاحب النزال من الحالة الجسدية للملاكم الأسطوري.ومع الجولة الثالثة بدأت تظهر آثار التعب على تايسون الذي تلقى العديد من الضربات من جيك بول.وصمد مايك تايسون بشكل رائع حتى الجولة السادسة، ورغم الوعد الذي قطعه جيك بول قبل النزال بأنهما لن يصلا للجولة الثامنة، ولكن هذا ما حدث ونجح الملاكم الأسطوري في الوصول للجولة الثامنة صامدا ويلاكم بشكل جيد.وعاد مايك تايسون للملاكمة الاحترافية للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، ليخوض بطل الوزن الثقيل السابق، البالغ من العمر 58 عامًا، معركة مع جيك بول، الشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مواجهة جذبت جمهورًا عالميًا عبر منصة "نتفليكس".وواجه مايك تايسون بول، الذي يصغره 31 عاما، في نزال احترافي من 8 جولات مدة كل منها دقيقتان، وافقت عليها سلطات الملاكمة في تكساس.وكان من المقرر أن يقام النزال المرتقب قبل عدة أشهر، ولكن تم تأجيله بسبب مرض مايك تايسون بالقرحة.ويصل الفارق العمري بين تايسون وبول إلى 30 عاماً، إذ سيُتم جيك بول عامه الـ28 في يناير المقبل، في الوقت الذي يبلغ فيه مايك تايسون من العمر 58 عاما.