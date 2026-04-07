توزر: انطلاق أشغال بناء فضاء الأنشطة اللوجستية بحزوة خلال شهر ماي المقبل بكلفة 4,4 ملايين دينار

تنطلق خلال شهر ماي المقبل أشغال بناء فضاء للأنشطة اللوجستية بمعتمدية حزوة من ولاية توزر على مساحة تناهز 3500 متر مربع بقطعة أرض قريبة من المعبر الحدودي بحزوة، حيث يجري حاليا الإعداد لانطلاق حضيرة الأشغال، وذلك بعد الانتهاء من مختلف الدراسات والإجراءات، حسب المدير الجهوي للتجهيز ثابت النصيبي.وأوضح نصيبي، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ هذا المشروع، الموّل من المندوبية العامة للتنمية الجهوية باعتمادات تقدّر بـ4,4 ملايين دينار، سيمثل فضاء لتخزين المنتجات والبضائع المختلفة، كما يعتبر تمهيدا لمطلب جهوي بإحداث منطقة للتبادل الحر مع الجزائر من خلال استغلال المعبر الحدودي، الذي تمتع بالصبغة التجارية منذ بضع سنوات، ويضاف إلى عديد الفضاءات والخدمات التي وقع توفيرها في معتمدية حزوة، وإلى البنية التحتية الملائمة لربط هذه المعتمدية بميناء قابس من خلال مشروع الأروقة المبرمج من وزارة التجهيز والإسكان.وأضاف المدير الجهوي للتجهيز أن معتمدية حزوة الحدودية تشهد تنفيذ جملة من المشاريع في مجال المسالك الريفية والفلاحية بالنظر إلى خصوصيتها كمعتمدية فلاحية، على غرار إتمام تهيئة وتعبيد المسلك الفلاحي الأول أولاد غريسي، وانطلاق تعبيد المسلك الفلاحي "الغواطين"، وبرمجة مسلك ثان في واحة أولاد الغريسي بحزوة المنتظر أن ينطلق في منتصف شهر أفريل الجاري بعد الانتهاء من التزود بالمواد الضرورية الخاصة بالتعبيد وذلك على طول 3 كلم وبكلفة إجمالية قدرها 2,2 ملايين دينار.ويكتسي هذا المشروع أهميته لكونه يربط الطريق الوطنية رقم3 بواحات النخيل المحاذية لشط الجريد بما يسهل تنقل الفلاحين ويساهم في حسن سير الموسم الفلاحي والرفع من مردودية هذه الواحات، وفق نفس المصدر.