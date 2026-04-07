Babnet   Latest update 20:24 Tunis

توزر: انطلاق أشغال بناء فضاء الأنشطة اللوجستية بحزوة خلال شهر ماي المقبل بكلفة 4,4 ملايين دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a11f8219e493.84799126_lnmoqikhegpfj.jpg>
Publié le Mardi 07 Avril 2026 - 20:24
      
 تنطلق خلال شهر ماي المقبل أشغال بناء فضاء للأنشطة اللوجستية بمعتمدية حزوة من ولاية توزر على مساحة تناهز 3500 متر مربع بقطعة أرض قريبة من المعبر الحدودي بحزوة، حيث يجري حاليا الإعداد لانطلاق حضيرة الأشغال، وذلك بعد الانتهاء من مختلف الدراسات والإجراءات، حسب المدير الجهوي للتجهيز ثابت النصيبي.

وأوضح نصيبي، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ هذا المشروع، الموّل من المندوبية العامة للتنمية الجهوية باعتمادات تقدّر بـ4,4 ملايين دينار، سيمثل فضاء لتخزين المنتجات والبضائع المختلفة، كما يعتبر تمهيدا لمطلب جهوي بإحداث منطقة للتبادل الحر مع الجزائر من خلال استغلال المعبر الحدودي، الذي تمتع بالصبغة التجارية منذ بضع سنوات، ويضاف إلى عديد الفضاءات والخدمات التي وقع توفيرها في معتمدية حزوة، وإلى البنية التحتية الملائمة لربط هذه المعتمدية بميناء قابس من خلال مشروع الأروقة المبرمج من وزارة التجهيز والإسكان.

وأضاف المدير الجهوي للتجهيز أن معتمدية حزوة الحدودية تشهد تنفيذ جملة من المشاريع في مجال المسالك الريفية والفلاحية بالنظر إلى خصوصيتها كمعتمدية فلاحية، على غرار إتمام تهيئة وتعبيد المسلك الفلاحي الأول أولاد غريسي، وانطلاق تعبيد المسلك الفلاحي "الغواطين"، وبرمجة مسلك ثان في واحة أولاد الغريسي بحزوة المنتظر أن ينطلق في منتصف شهر أفريل الجاري بعد الانتهاء من التزود بالمواد الضرورية الخاصة بالتعبيد وذلك على طول 3 كلم وبكلفة إجمالية قدرها 2,2 ملايين دينار.
ويكتسي هذا المشروع أهميته لكونه يربط الطريق الوطنية رقم3 بواحات النخيل المحاذية لشط الجريد بما يسهل تنقل الفلاحين ويساهم في حسن سير الموسم الفلاحي والرفع من مردودية هذه الواحات، وفق نفس المصدر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327020

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 07 أفريل 2026 | 19 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:18
18:49
15:58
12:28
05:57
04:27
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet26°
19° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-10
27°-11
26°-13
28°-14
28°-16
  • Avoirs en devises 24186,4
  • (07/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39199 DT
  • (07/04)
  • 1 $ = 2,92813 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/04)     2131,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/04)   28180 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>