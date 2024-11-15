تصفيات كأس إفريقيا 2025/ الجولة الخامسة: النتائج الجزئية

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في ما يلي النتائج الجزئية لمباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس امم إفريقيا (المغرب 2025) لكرة القدم التي جرت يومي الأربعاء والخميس



الأربعاء 13 نوفمبر 2024 :

ناميبيا - الكاميرون 0-0



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ليبيريا - طوغو 0-1

التشاد - سيراليون 1-1



الخميس 14 نوفمبر :

مدغشقر - تونس 2-3

غينيا الاستوائية - الجزائر 0-0

ليزوتو - افريقيا الوسطى 1-0

جنوب السودان - الكونغو 3-2

بورندي - مالاوي 0-0

النيجر - السودان 4-0



رواندا - ليبيا 0-1

بوركينافاسو - السنغال 0-1

البنين - نيجيريا 1-1



الجمعة 15 نوفمبر 2024 :

بوتسوانا - موريتانيا

أوغندا - جنوب افريقيا

ايسواتيني - غينيا بيساو

زامبيا - كوت ديفوار

الموزمبيق- مالي

الرأس الأخضر - مصر

زيمبابوي - كينيا

الغابون - المغرب

غامبيا - جزر القمر

أنغولا - غانا



السبت 16 نوفمبر 2024 :

اثيوبيا - تنزانيا

غينيا - جمهورية الكونغو الديمقراطية