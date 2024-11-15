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تصفيات كأس إفريقيا 2025/ الجولة الخامسة: النتائج الجزئية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Novembre 2024 - 10:11 قراءة: 0 د, 42 ث
      
في ما يلي النتائج الجزئية لمباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس امم إفريقيا (المغرب 2025) لكرة القدم التي جرت يومي الأربعاء والخميس

الأربعاء 13 نوفمبر 2024 :
ناميبيا - الكاميرون 0-0
...

ليبيريا - طوغو 0-1
التشاد - سيراليون 1-1

الخميس 14 نوفمبر :
مدغشقر - تونس 2-3
غينيا الاستوائية - الجزائر 0-0
ليزوتو - افريقيا الوسطى 1-0
جنوب السودان - الكونغو 3-2
بورندي - مالاوي 0-0
النيجر - السودان 4-0

رواندا - ليبيا 0-1
بوركينافاسو - السنغال 0-1
البنين - نيجيريا 1-1

الجمعة 15 نوفمبر 2024 :
بوتسوانا - موريتانيا
أوغندا - جنوب افريقيا
ايسواتيني - غينيا بيساو
زامبيا - كوت ديفوار
الموزمبيق- مالي
الرأس الأخضر - مصر
زيمبابوي - كينيا
الغابون - المغرب
غامبيا - جزر القمر
أنغولا - غانا

السبت 16 نوفمبر 2024 :
اثيوبيا - تنزانيا
غينيا - جمهورية الكونغو الديمقراطية


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