فتح باب الترشح للمشاركة في فعاليات الدورة 59 لمهرجان الحمامات الدولي

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أعلن المركز الثقافي الدولي بالحمامات، "دار المتوسط للثقافة والفنون" عن فتح باب الترشحات للمشاركة في فعاليات مهرجان الحمامات الدولي في دورته 59 التي ستقام في صائفة 2025 .

وقد تم تحديد آخر أجل التقديم الترشحات للعروض الموسيقية، يوم 10 جانفي وبالنسبة للعروض المسرحية والكوريغرافية يوم 8 فيفري 2025.

وترسل ملفات الترشح وجوبا وفق الروابط التالية:

العروض الموسيقية



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: https://forms.gle/SMRvJSpgjQsZLHuh7

العروض المسرحية والكوريغرافية

: https://forms.gle/uLq3UQiP2mZ2A9aN8

ويهم هذا الإعلان كافة المبدعين في مختلف ضروب الفنون والثقافة والممارسين لمهنة الوساطة أو التعهد في إقامة الحفلات الفنية.

ويمكن للراغبين في الحصول على أكثر معطيات التواصل مع المنظمين على البريد الالكتروني التالي

contact@ccih.gov.tn

