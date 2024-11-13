تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025): برنامج مباريات الجولة الخامسة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025) المقررة هذا الاسبوع:
الأربعاء 13 نوفمبر 2025 :
ناميبيا - الكاميرون (س14)
الأربعاء 13 نوفمبر 2025 :
ناميبيا - الكاميرون (س14)
ليبيريا - طوغو (س17)
التشاد - سيراليون (س20)
الخميس 14 نوفمبر 2024 :
غينيا الاستوائية - الجزائر (س14)
ليزوتو - افريقيا الوسطى (س14)
جنوب السودان - الكونغو (س14)
بورندي - مالاوي (س16)
النيجر - السودان (س17)
مدغشقر - تونس (س17)
رواندا - ليبيا (س17)
بوركينافاسو - السنغال (س20)
البنين - نيجيريا (س20)
الجمعة 15 نوفمبر 2024 :
بوتسوانا - موريتانيا (س14)
أوغندا - جنوب افريقيا (س14)
ايسواتيني - غينيا بيساو (س17)
زامبيا - كوت ديفوار (س17)
الموزمبيق- مالي (س17)
الرأس الأخضر - مصر (س17)
زيمبابوي - كينيا (س17)
الغابون - المغرب (س20)
غامبيا - جزر القمر (س20)
أنغولا - غانا (س20)
السبت 16 نوفمبر 2024 :
اثيوبيا - تنزانيا (س17)
غينيا - جمهورية الكونغو الديمقراطية (س20).
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