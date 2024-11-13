تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025): برنامج مباريات الجولة الخامسة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025) المقررة هذا الاسبوع:



الأربعاء 13 نوفمبر 2025 :

ناميبيا - الكاميرون (س14)



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ليبيريا - طوغو (س17)

التشاد - سيراليون (س20)



الخميس 14 نوفمبر 2024 :

غينيا الاستوائية - الجزائر (س14)

ليزوتو - افريقيا الوسطى (س14)

جنوب السودان - الكونغو (س14)

بورندي - مالاوي (س16)

النيجر - السودان (س17)

مدغشقر - تونس (س17)

رواندا - ليبيا (س17)

بوركينافاسو - السنغال (س20)

البنين - نيجيريا (س20)



الجمعة 15 نوفمبر 2024 :

بوتسوانا - موريتانيا (س14)

أوغندا - جنوب افريقيا (س14)

ايسواتيني - غينيا بيساو (س17)

زامبيا - كوت ديفوار (س17)

الموزمبيق- مالي (س17)

الرأس الأخضر - مصر (س17)

زيمبابوي - كينيا (س17)

الغابون - المغرب (س20)

غامبيا - جزر القمر (س20)

أنغولا - غانا (س20)



السبت 16 نوفمبر 2024 :

اثيوبيا - تنزانيا (س17)

غينيا - جمهورية الكونغو الديمقراطية (س20).

